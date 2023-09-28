Осінні канікули у школах в 2023 році – коли почнуться і скільки триватимуть

Стало відомо, коли цього року розпочнуться осінні канікули у школах. Через повномасштабну війну, розв’язану росією, українські школярі вже другий рік поспіль розпочали навчання в умовах воєнного стану.

Навчальний рік триватиме з 1 вересня до 28 червня. Кінцева дата може відрізнятися залежно від регіону, оскільки це рішення залишається за місцевою владою.

НСН з посиланням на Факти ICTV розповідає, коли будуть осінні канікули у 2023 році та скільки триватиме відпочинок для школярів.

Коли почнуться осінні канікули у школах у 2023 році

Навчальний рік має два семестри, кожен з яких ділиться на дві чверті. Зазвичай після кожної чверті стартують канікули.

Незважаючи на те, що освітні заклади можуть самостійно формувати структуру навчального року, осінні канікули часто припадають на останній тиждень жовтня.

Тож у 2023 році осінні канікули розпочнуться 23 жовтня та триватимуть до 29 жовтня.

Як і минулого навчального року, у школярів буде три формати навчання – очний, дистанційний та змішаний. Його місцева влада має обрати, виходячи із ситуації з безпекою в регіоні.

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