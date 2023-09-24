Лісовий анонсував зміни у викладанні історії України у школах – що відомо

У МОН повідомили про зміни у викладанні історії України у школах. Підручники з цього предмету, зокрема для одинадцятикласників, зазнають певних змін. Усе через повномасштабну війну у нашій державі

Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий в ефірі національного телемарафону розповів, що МОН також готує пакет методичних рекомендацій для вчителів щодо того, як викладати новітню історію у школі та що розповідати учням про війну у різних класах. Про це повідомляє НСН.

«Уже за два тижні ми будемо мати пакет методичних матеріалів для вчителів, як говорити про війну для різних класів, як пояснювати події, які історичні події треба висвітлювати», – уточнив Лісовий.

Лісовий анонсував зміни у викладанні історії України у школах

І додав, що потрібно вносити зміни також до підручника з “Історії України” та переглядати підходи до викладання цього предмета у школі. Однак реалізація цих задумів потребує часу.

«Викладання в школі повинно відбуватись за іншими принципами. Це повинно бути наративне, осмислене викладання. Воно повинно спонукати до осмислення історичних подій та вчинків історичних особистостей», – вважає посадовець.

Він при цьому уточнив, що максимум до 1 вересня 2024 року мають внести зміни у підручники з історії України. Старий підручник доповнять розділом, зокрема, про події новітньої російсько-української війни.

Навчальна програма в українських школах зазнає змін

З 1 вересня навчальна програма у школах України зазнає змін.

Її адаптовують до воєнних реалій, аби діти володіли необхідними у наш час навичками.

Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків зауважив: окремо у школах не викладатимуть предмети медичної допомоги чи мінної безпеки. Їх інтегрували у курси для сьомих та дев’ятих класів.

Також МОН активно працює над зміною предмета “Захист України” для учнів 10 – 11 класів. На першому етапі у програму цього предмета впроваджуватимуть нові компоненти навчання щодо дронів, їхніх особливостей та використання, різновидів.

Також поглиблюють вивчення протимінної безпеки, надання домедичної допомоги. Паралельно навчають вчителів, які викладають цей предмет.

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