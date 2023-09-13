Поділ класу на групи у школах України – що рекомендує МОН

Міносвіти України рекомендує здійснювати поділ класу на групи під час вивчення деяких предметів. За яких умов це можливо

Школи можуть ділити класи на групи, але лише ті, у яких навчається понад 27 учнів. Про це вказано у рекомендаціях МОН, повідомляє НСН з посиланням на osvita.ua

Якщо у класі здобуває освіту 28 і більше учнів, його можуть ділити на групи на уроках української та іноземної мов.

Поділ класу на групи у школах України можливий за деяких умов

Класи у школах України можуть ділити на групи

Так, під час вивчення у 5 – 6 класах інтегрованого мовно-літературного курсу клас можуть ділити на групи не менше ніж на чотирьох уроках на тиждень. Це мінімальні вимоги у межах тижневого навантаження для вивчення української мови.

Можуть поділити клас і під час практичних занять з інформатики, адже діти використовують комп’ютери. Але у групі має бути не менше 8 учнів.

Цю норму можуть застосувати і щодо уроків трудового навчання, технологій (окремо для хлопців і дівчат), якщо у класі є понад 27 учнів і буде не менше 8 дітей у групі.

Можуть ділити учнів на групи і на уроках фізкультури в 10 – 11 класах (окремо для юнаків і дівчат) за таких же умов.

Навчальна програма в українських школах зазнає змін

З 1 вересня навчальна програма у школах України зазнає змін.

Її адаптовують до воєнних реалій, аби діти володіли необхідними у наш час навичками.

Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків зауважив: окремо у школах не викладатимуть предмети медичної допомоги чи мінної безпеки. Їх інтегрували у курси для сьомих та дев’ятих класів.

Також МОН активно працює над зміною предмета “Захист України” для учнів 10 – 11 класів. На першому етапі у програму цього предмета впроваджуватимуть нові компоненти навчання щодо дронів, їхніх особливостей та використання, різновидів.

Також поглиблюють вивчення протимінної безпеки, надання домедичної допомоги. Паралельно навчають вчителів, які викладають цей предмет.

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