В МОН зробили важливу заяву для батьків про форми навчання в українських школах. Інформацію оприлюднили на офіційному сайті міністерства, передає НСН.

В МОН зазначають, що останнім часом почастішали звернення батьків школярів про те, що школи відмовляють їм у зарахуванні або переведенні дітей на сімейну, екстернатну та дистанційну форми навчання. У звʼязку з цим Міністерство освіти і науки інформує: українські школи забезпечують ці форми навчання, і батьки учнів і учениць мають право обирати будь-яку з них.

Відповідно до законодавства, повна загальна середня освіта може здобуватися за очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу (частина третя статті 4 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

Управління у сфері освіти й школи повинні забезпечити навчання за цими формами на вимогу батьків або інших законних представників дитини.

Форми навчання в українських школах, окрім очної

Дистанційна форма

ЇЇ організовують для учнів і учениць, які не можуть відвідувати школу очно. Наприклад, через стан здоровʼя, відбування покарання, збройний конфлікт, воєнний стан, проживання (перебування) за кордоном, на тимчасово окупованій території України, епідемії, наслідки природних і техногенних катастроф тощо.

Учні навчаються за дистанційною формою виключно за їхнім бажанням або бажанням їхніх батьків відповідно до положення.

Дистанційна форма здобуття освіти може запроваджуватися в окремих школах за рішенням їхніх засновників. До таких шкіл учнів зараховують незалежно від території обслуговування. На сайті закладу освіти (за його відсутності — на сайті засновника) оприлюднюють інформацію про забезпечення здобуття освіти за дистанційною формою.

Також у школах можуть створювати дистанційні класи / групи для дітей, які виїхали за кордон або не бажають навчатися офлайн з міркувань безпеки.

Не кожна школа в Україні спроможна забезпечити дистанційну форму здобуття освіти. У разі, якщо в школі, де навчається дитина, немає такої можливості, батькам або іншим законним представникам учня / учениці потрібно звернутися в місцевий орган управління освітою з проханням запропонувати іншу школу для дистанційного навчання.

Сімейна (домашня) форма освіти

Дає змогу навчатися самостійно, отримувати консультації від учителів школи й проходити лише підсумкове оцінювання (семестрове й річне за результатами семестрового), а також атестацію. Якщо учень / учениця (або один із батьків чи інших законних представників) офіційно зареєстровані на території обслуговування школи, вона не має права відмовити в зарахуванні або переведенні на таку форму навчання.

Екстернат

Ще одна форма, яка дозволяє учню / учениці здобувати освіту самостійно, проте є різниця в кількості оцінювань. Учнівство на екстернаті повинне проходити тільки річне оцінювання і/або атестацію. У разі заяви батьків школа зобовʼязана перевести учня / ученицю на екстернат або зарахувати дитину, яка зареєстрована на її території обслуговування.

Крім того, для учнів, які вимушено перебувають за кордоном і навчаються в іноземній школі, може бути організоване вивчення предметів українського компоненту освітніх програм в дистанційних класах в окремо визначених школах.

Інформуємо, що рішення МОН про вивчення тільки предметів українського компоненту освітніх програм в окремо визначених школах — це можливість, якою можуть скористатися учні й учениці, які виїхали за кордоном та навчаються в іноземній школі за місцем перебування.

Водночас батьки або інші законні представники дитини мають право обрати будь-яку форму навчання в інших школах і не зобовʼязані переводити дітей на навчання за цією програмою.

Заклади загальної середньої освіти не мають права відмовляти учням у зарахуванні або переведенні на іншу форму навчання на підставі цього рішення. Окрім того, школи можуть зараховувати дітей для навчання за індивідуальною формою незалежно від наявності вільних місць у класі.

Правила щодо навчання дітей за індивідуальною формою освіти врегульовані у відповідному положенні.

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