Кому зі студентів скасують відстрочку від мобілізації – деталі нового законопроєкту

У Верховній раді зареєстрований проєкт закону № 9672, яким пропонується скасувати відстрочку від мобілізації для деяких студентів.

Зокрема йдеться про студенів-чоловіків, яким вже 30 років і старших. Також це стосується і тих, хто не підвищує рівень, а лише отримує ще одну освіту, повідомляє НСН.

Так, документом пропонується встановити, що призову на військову службу під час мобілізації не підлягають:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній законом України “Про освіту”, якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Крім того, з метою збереження педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти з числа осіб чоловічої статі у віці до 60 років, пропонується встановити, що вони не підлягають мобілізації.

Обґрунтування проєкту закону

Як зазначається в пояснювальній записці, зараз мобілізації не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

“З початком повномасштабної агресії зазначена правова норма опосередкованого уникнення призову на військову службу під час мобілізації використана значною кількістю військовозобов’язаних призовного віку, які вже здобули певний рівень освіти, і вступили у 2022, 2023 роках до закладів освіти для здобуття рівня освіти, який є рівним, а в більшості випадків є навіть нижчим за раніше отриманий освітній рівень”, йдеться в документі.

За даними авторів проєкту, у 2022 році до закладів освіти зараховано на навчання 106 771 вступників чоловічої статі призовного віку, які розпочали здобувати рівень освіти, що є рівнозначним, або є нижчим за здобутий рівень попередньої освіти.

Не став винятком у зазначеній тенденції і поточний 2023 рік. Хоча вступна кампанія поточного року до закладів освіти ще триватиме до 30 листопада, вже зараз станом на 28 серпня чисельність таких осіб становить 74 059 вступників.

На сьогодні спостерігається суттєве збільшення чисельності вступників у порівнянні з минулим 2022 роком, а саме здобувачів за рівнями кваліфікований робітник – 16 848 (у порівнянні з 2022 роком + 5 563 або + 49%), фаховий молодший бакалавр – 13 618 (+ 1 549 або + 13%), бакалавр – 32 105 (+ 4 544 або + 16%), йдеться в пояснювальній записці.

“Зазначена практика ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, формування навчальних груп студентами різних вікових поколінь, непослідовність здобуття різних рівнів освіти негативно впливає на рівень національної безпеки і оборони України, деморалізує морально-психологічний стан військовослужбовців, які зі зброєю в руках захищають незалежність, територіальну цілісність України”, йдеться в документі.

Раніше фракції “Слуга народу” Федір Веніславський заявив, що в Україні близько 60 тисяч чоловіків використали навчання у вишах для ухилення від призову. Він заявив, що у 2019-2021 роках студентів віком 25 років і старше було близько 40 тисяч осіб. Минулого року таких студентів стало 106 тисяч.

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