Осінні канікули 2023 будуть не у всіх містах – коли і у яких регіонах відпочиватимуть учні

У більшості регіонів України осінні канікули 2023 заплановані на жовтень або листопад. Але є міста, у яких канікул восени не буде
Усе залежить від регіону. Однак є міста, у яких не буде осінніх канікул у школах. Коли відбудуться осінні канікули у школах різних міст України у 2023 році, розповідає НСН з посиланням на 24 Канал.
Хто встановлює дати шкільних канікул 2023 – 2024
Цей навчальний рік стартував 1 вересня 2023 року і триватиме довше через війну – аж до 28 червня 2024 року. Міністерство освіти і науки України при цьому визначило лише початкову та кінцеву дату навчального року 2023 – 24. Чи відправляти учнів на канікули і коли це робити, визначає місцева влада та керівництво шкіл.
Так, кожен регіон України і навіть місто може мати власний графік осінніх шкільних канікул. Дати відпочинку учнів при цьому можуть змінювати через війну та проблеми в енергетичній сфері.
Коли осінні канікули 2023 у школах України
Київ
У столиці України школярі відпочиватимуть від навчання протягом 23 – 29 жовтня 2023 року.
Харків
У Харкові осінні канікули у школах також триватимуть упродовж 23 – 29 жовтня.
Дніпро
У Дніпрі ж учні підуть на відпочинок 30 жовтня і повернуться на навчання 7 листопада.
Івано-Франківськ
В Івано-Франківську осінніх шкільних канікул не буде.
Черкаси
Учні у Черкасах відпочиватимуть з 30 жовтня до 5 листопада.
Житомир
У Житомирі осінні канікули у школах запланували на період 21 – 29 жовтня.
Полтавщина
У школах Полтавської області учні також відпочиватимуть від навчання протягом 23 жовтня – 29 жовтня.
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