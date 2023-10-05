На росії вчителі привітали путіна портретами Бандери – фото

У Калузькій області на росії вчителі разом в з учнями привітали путіна із майбутнім днем народження – вони процитували слова Степана Бандери, тримаючи у руках його портрет. Про це повідомляють російські телеграм-канали, передає НСН .

На росії вчителі привітали путіна портретами Бандери

У репортажі пропагандистського сюжету розповідаєть, що вчителі калузьких шкіл отримали завдання нібито від регіонального відділення “Єдиної Росії” привітати володимира путіна з днем народження, що настане 7 жовтня. Від них вимагали провести акцію за участю дітей із завданням вислати їм портрет “молодого путіна” та гасло “Наш президент – завжди молодий! Наш президент – завжди з нами. Наша перемога – попереду”.

Вчителі, не підозрюючи, що тримають у руках фото не путіна в юності, а Степана Бандери, привітали господаря кремля віршами українського революціонера.

Пранк над росіянами влаштував білоруський художник-акціоніст Владислав Бохан. “Молодим путіним” насправді виявився Степан Бандера. Художник назвав акцію “Знай ворога в обличчя”.

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