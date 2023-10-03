У Німеччині 3 жовтня помер зять Степана Бандери Андрій Куцан. Про це повідомив ієромонах УГКЦ Юрій Бойко з посиланням на дружину померлого Іванну Куцан, передає НСН, посилаючись на zaxid.net.

У вівторок, 3 жовтня, у Мюнхені помер зять провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери Андрій Куцан.

Зі святими упокой, Христе! Сьогодні у Мюнхені до вічності переставився пан Андрій Куцан – зять провідника ОУН Степана Бандери, історична, скромна, надзвичайно обдарована людина, мій великий приятель і порадник. Прийми, Господи, душу раба свого Андрія у свої отцівські обійми!, – йдеться в дописі Юрія Бойка у Фейсбуці

Уродженець села Микулинці Теробовлянського району Тернопільщини Андрій Куцан потрапив до Німеччини під час Другої світової війни, коли йому було 11 років. По її закінченні він вступив до ОУН у Мюнхені, був провідником куреня у «Пласті».

У 1957 – 1960 вивчав економіку в Мадриді, пізніше богослов’я в Римі, здобувши бакалаврат, а пізніше в Інсбруку завершив теологію. Одразу після цього одружився з донькою Степана Бандери Наталією Бандерою, яка на той час студіювала в Женеві. У них народилося двоє дітей – Софія та Орест. Наталія Бандера померла від раку у 44-річному віці у 1985 році.

Андрій Куцан мав нагоду особисто познайомитися з провідником українських націоналістів Степаном Бандерою.

Я мав нагоду з ним провести пів години і пізнати цю людину. Степан Бандера зробив на мене колосальне враження, як молодого студента. Він був скромної вдачі, але від нього променювала велика мужність, доброта, – розповідав раніше він

Куцан разом із сім’єю все життя мешкав у Мюнхені і працював програмістом на підприємстві Мессершмітт-Бьольков-Бльом. Також він разом з другою дружиною Іванною Куцан опікувався музеєм Степана Бандери та був адміністратором німецького інституту освітньої політики, працював у тому ж приміщенні й кабінеті, що колись і Бандера. У 2009 році представляв на установчому зібранні Українське товариство «Рідна школа» та Українську суботню школу Товариства «Рідна школа».

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