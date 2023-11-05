Інформація про смертоносний ворожий удар по 128-й бригаді на Запоріжжі стала шоком для українців і викликала хвилю обурення – адже повідомляється, що росіяни обстріляли наших Захисників під час урочистого. А на прифронтових територіях будь-які скупчення людей смертельно небезпечні.

Повідомлення про трагедію спочатку з’явилися у мережі. Говорилося про загибель великої кількості військових і цивільних.

За інформацією джерела «Української правди» в МВС, трагедія сталася близько 10:00, 3 листопада. Росіяни вдарили по місцю, де військові нібито зібрались для нагородження з нагоди Дня ракетних військ та артилерії. Як зазначає джерело, загинуло понад 20 військовослужбовців.

Згодом в ЗСУ підтвердили влучання ворога по базуванню 128-ї окремої Закарпатської гірсько-штурмової бригади, передає НСН.

3 листопада у Запорізькій області ворог завдав удару ракетою «‎Іскандер-М»‎ по особовому складу бригади. Інформація з’явилася в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

3 листопада на Запорізькому напрямку противник завдав підступних ударів по 26 населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах. Зокрема, вдарив ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці, – йдеться у повідомленні

У мережі публікують фото жахливих наслідків прильоту по 128-й бригаді під час нагородження на Запорізькому напрямку поблизу фронту.

Ввечері 4 листопада міністр оборони Рустем Умєров висловив співчуття родинам загиблих воїнів 128-ї бригади і пообіцяв перевірку.

Про це він написав у Фейсбуці.

Співчуваю родинам загиблих воїнів зі 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Будуть зʼясовані всі обставини того, що сталося. Доручаю Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії. Наш ворог — підступний терорист. Маємо докласти всіх зусиль, щоб захистити наших людей та дати всі чесні відповіді рідним і близьким загиблих воїнів – написав Умеров

Трагедія викликала обурення і серед цивільних, і серед військових.

Смертоносний ворожий удар по 128-й бригаді на Запоріжжі забрав життя одного з найкращих артилеристів

Андрій Цаплієнко оприлюднив інформацію, що внаслідок ракетного обстрілу росіянами села в Запорізькій області загинув воїн 128-ї бригади, один з найкращих артилеристів ЗСУ Дмитро “Таксист” Мілютін.

Цаплієнко зазначив:

В Запорізький області загинув від ракетного удару один з найкращих і найвмотивованіших артилеристів країни Дмитро “Таксист” Мілютін. Двічі доброволець. АТО і повномасштабна війна. Працював в Дебальцевому під час оборони міста. Зустрічались з ним там на позиціях 128-ої бригади.

Закарпаття у жалобі

У найближчі дні жителів Закарпатської області просять не організовувати та не відвідувати концерти та інші розважальні заходи. Про це йдеться на сторінці голови Закарпатської ОВА у Фейсбуці.

Прошу всіх краян, громади, підприємців у закладах громадського харчування утриматися в наступні декілька днів від будь-яких розважальних заходів, концертів тощо. Раджу відвідати храми, помолитися за наших захисників, – йдеться в повідомленні

Після офіційної інформації та з дозволу 128-ї ОГШБр буде розпорядження про вшанування полеглих воїнів.

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