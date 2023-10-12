Поблизу Севастополя пошкоджено ворожий патрульний корабель «Павел Державин» – ВМС

Поблизу Севастополя пошкоджено ворожий патрульний корабель «Павел Державин». Цю інформацію підтвердили у ВМС України, передає НСН.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Ми офіційно можемо підтвердити те, що корабель отримав пошкодження. Можете розцінювати як черговий натяк на те, що російським окупантам саме час покинути наш Севастополь, – сказав він

Поблизу Севастополя пошкоджено ворожий патрульний корабель «Павел Державин»: відео

Напередодні ЗМІ та місцеві Telegram-канали писали, що корабель міг підірватися на міні. Керівниця пресцентру Сил оборони півдня у відповідь на запитання, говорила, що “все може бути”. А от у МО РФ взагалі жодної інформації з цього приводу не було.

Також про пошкодження корабля ЧМФ РФ ‘Павел Державин’ повідомляв учора Антон Геращенко. За його словамИ, це міг бути як ракетний удар, так і атака дронів.

‘Джерела з тимчасово окупованого Криму повідомляють, що кілька годин тому на рейді Севастополя, з невідомих причин, вибухнув великий сторожовий корабель ‘Павел Державин’, – написав він

“Павел Державин”: що про нього відомо

Патрульний корабель було закладено 18.02.2016 р. на Зеленодольському ССЗ ім. А.М.Горького (заводський №163). Подальше будівництво здійснювалося на ССЗ ‘Затока’ у Керчі.

Спущений на воду 21.02.2019 р.

27.11.2020 р. у Новоросійську патрульний корабель був прийнятий до складу Чорноморського флоту.

Під час повномасштабної війни в Україні у червні 2022 р. корабель посилив своє озброєння встановленим на ЗПС зенітним ракетним комплексом ‘Тор-М2КМ’.

У Росії таких корветів на воді всього чотири – ‘Василь Биков’, ‘Дмитро Рогачов’, ‘Павло Державін’ і ‘Сергій Котов’.

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