У Генштабі повідомили про цілі ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

У Генштабі розповіли про цілі ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. Як повідомляється, Сили оборони України вже провели серію успішних дій на цьому напрямку.

На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські військові прагнуть відтіснити окупантів якомога далі від правого берега. Проводяться диверсійні, рейдові та розвідувальні дії.

Як передає НСН, про це повідомила пресслужба Генерального штабу.

Після серії успішних дій на лівому березі Дніпра Сили оборони виявляють там шляхи логістичного постачання боєприпасів та продовольства окупантів. Також проводять розвідку місць розташування особового складу та техніки російських сил, позицій артилерії тощо, щоб надалі знищити їх.

«Тривають важкі бої. Одна з головних цілей цієї роботи — відтіснити ворога якомога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення від постійних російських обстрілів. Чим далі російська артилерія стоятиме від Херсона — тим краще», наголосили в Генштабі.

Попри достатньо серйозну лінію укріплень та потужний опір росіян, українським військам вдалося провести декілька вдалих та успішних дій, кажуть у Генштабі. Противник намагається вибити ЗСУ із займаних позицій, через що має великі втрати.

Зокрема, майже щодня окупанти здійснюють від 4 до 10 таких спроб. У результаті значних втрат ворог вимушений перекидати підрозділи з інших напрямків, додали в Генштабі.

Нагадуємо, зранку 17 листопада командування морської піхоти ВМС ЗСУ офіційно повідомило, що українським військовим вдалося закріпитися на декількох плацдармах.

У ході боїв російські окупанти зазнали важких втрат у живій силі та техніці. Зокрема, з початку проведення заходів на лівому березі Дніпра росія втратила 1216 солдатів вбитими та 2217 — пораненими. Також окупанти втратили багато техніки.

Ще наприкінці жовтня аналітики ISW писали, що в росії стурбовані тривалими діями українських військовослужбовців на східному березі Херсонської області та розглядають це як частину потенційної більшої української операції.

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