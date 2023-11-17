Встановлено, як росіяни підірвали Каховську ГЕС: що відомо про відповідального за злочин

Встановлено, як росіяни підірвали Каховську ГЕС 6 червня 2023 року. Також з’явилася нова інформація про генерала, який віддавав наказ.

Як росіяни підірвали Каховську ГЕС: було три вибухи

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз достеменно встановили, що російські військові провели підрив Каховської дамби зсередини, заклавши туди три вибухові пристрої. Про це в ефірі телеканалу Еспресо.ТВ повідомив директор КНДІСЕ Олександр Рувін, передає НСН, посилаючись на УНН.

Ми проводили аеророзвідку, були там на місці і можемо сказати, що вибухи в тих місцях були в приміщеннях – ми бачимо, як були встановлені вибухові пристрої, яким порядком були проведені підриви. На даний час триває розслідування, я не можу всі подробиці доповідати, але, це вже факт встановлений, експертизи є, органи досудового розслідування вже працюють. Уже все це встановлено, і ми знаємо, що це були підриви внутрішньої частини ГЕС, знаємо, у якому порядку, знаємо приміщення, де були закладені перші вибухові пристрої, другі – їх всього було 3. І ми це все уже знаємо, – сказав Олександр Рувін

Тобто деталі підриву вже відомі. Згодом матеріали розслідування, разом з результатами експерти КНДІСЕ, будуть долучені до матеріалів, які Україна передає до Міжнародного суду. Туди ж будуть направлені і матеріали розслідування наслідків підриву Каховської ГЕС, зокрема, щодо екоциду.

Що відомо про відповідального за підрив Каховської ГЕС

Відповідальним за підрив греблі Каховської ГЕС вважають російського генерал-полковника Алєга Макаревіча. Саме він віддав відповідний наказ. Нещодавно його зняли з посади командувача угруповання “Днєпр”. Про це пише канал 24.

Алєг Макаревич – кадровий російський військовий, генерал-полковник. Наприкінці грудня окупанту виповниться 61 рік. В радянській, а згодом і російській армії, він з 1979 року.

Кар’єра Макаревича складалася так:

у період 1979 – 1984 років – навчання в Московському загальновійськовому командному училищі,

з 1984 року – служба в групі радянських військ в окупованій частині Німеччини (НДР),

з 1998 року – начальник штабу, заступник командира мотострілецької дивізії,

з 2002 року – командир 42 мотострілецької дивізії,

з 2006 року – начальник штабу, заступник командира 22 армії Росії,

з 2008 року – командувач 2 армії Росії,

з 2012 року – командувач 36 армії Росії,

з 2013 року – заступник командира військ західного військового округу,

з 2017 року – командувач берегових військ військово-морського флоту,

протягом 2023 року – командувач окупаційного угруповання “Днєпр” на Херсонщині та Запоріжжі.

За час своєї служби Макаревич встиг повоювати в Чечні та Сирії, а тепер бере участь у російській війні проти України. Він найбільш відомий саме як командувач окупаційного угруповання “Днєпр”.

На цій посаді Макаревич і віддавав наказ про підрив греблі Каховської ГЕС, який російські війська здійснили в ніч проти 6 червня 2023 року. Через теракт десятки населених пунктів на Херсонщині опинилися під водою, а кількість загиблих і постраждалих лише офіційно становить понад 2 сотні. Було знищено Каховське водосховище.

Наприкінці жовтня 2023 року Алєга Макаревича зняли з посади командувача угруповання “Днєпр”. На його місце призначили Міхаіла Теплінського, який до того був заступником командувача всіх окупаційних військ в Україні.

Російські ЗМІ серед причин звільнення Макаревича називали його “безініціативність”. Мовляв, його доповіді Кремлю абсолютно розходилися з реальною ситуацією на полі бою.

Імовірно, російському командуванню не сподобалося, що Збройні Сили України змогли створити плацдарм на лівому березі Херсонщини. Хоча, за деякою інформацією, російська розвідка знала про місце й час десантування українських військ ще до того, як воно розпочалося. Такий промах Макаревичу не пробачили, навіть зважаючи на всі попередні “заслуги”.

Офіс Генерального прокурора відкрив проти Макаревича кримінальну справу через порушення законів і звичаїв війни. Росіянина звинувачують у причетності до обстрілів Херсона 3 травня 2023 року, внаслідок чого загинули 24 людини.

Ще новини України: У Мелітополі підірвали штаб окупантів. Розвідка підтвердила загибель офіцерів рф