У Мелітополі підірвали штаб окупантів. Розвідка підтвердила загибель офіцерів рф

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області 11 листопада стався потужний вибух у штабі російських окупантів. Унаслідок цього загинули щонайменше три російські офіцери.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, передає НСН.

Підрив, який у розвідці назвали «акцією помсти», організували представники місцевого руху опору.

Вибух стався у захопленому росіянами приміщенні «Нової пошти», розташованому на вулиці Дмитра Донцова (окупанти називають її вулицею Павла Судоплатова).

У вказаній будівлі російські солдати розмістили свій штаб. Вибух відбувся саме під час засідання окупантів ― офіцерів ФСБ та «Росгвардії».

Унаслідок вибуху в штабі окупантів знищені щонайменше троє офіцери «Росгвардії». Інформація про інші втрати уточнюється.

За годину до зібрання росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги ― від підприємства «Мелітопольський автогідроагрегат» (АГАТ) до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування «Рефма».

Обидва об’єкти промисловості росіяни перетворили на військову базу.

«Після удару у Мелітополі розпочався переполох ― на місце події з увімкненими сиренами примчали багато поліцаїв. Через певний час вони потягли через окуповане місто до свого відділку спалений біля штабу автомобіль», розповіли в ГУР.

Вибух стався під вечір 11 листопада. Про нього повідомляли місцеві Telegram-канали, а також законний міський голова Іван Федоров. Згодом після вибуху Мелітополем на високій швидкості їздили авто російських силовиків.

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