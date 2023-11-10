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Тег:
ВійнаМаріуполь

У Маріуполі підірвали авто поліцая-окупанта, “привітавши” його з професійним святом (відео)

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У Маріуполі підірвали авто поліцая-окупанта, привітавши його з професійним святом (відео)
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У Маріуполі підірвали авто поліцая. «Бавовна» сталася сьогодні, 10 листопада, вранці. Про неї повідомив радник міського голови Маріуполі Петро Андрющенко у своєму Телеграмі, передає НСН.

В Маріуполі вибух. По пр. Металургів підірвано автівку одного з поліціантів окупаційного корпусу. Зранку Маріупольский Спротив повідомив, що “вже передав подарунок” поліцаям на святкування Дня поліції в рф. Чи то останній сюрприз на сьогоді – побачимо. Нарешті добрі новини з міста.

– написав Андрющенко

У Маріуполі підірвали авто поліцая-окупанта, привітавши його з професійним святом (відео)

Деталі він пообіцяв оприлюднити згодом. Наразі невідомо, чи живий окупант, чий автомобіль підірвали партизани.

Андрющенко також показав на мапі, де саме «прилетів подарунок».

У Маріуполі підірвали авто поліцая-окупанта, привітавши його з професійним святом (відео)

І опублікував відео наслідків підриву. На запису ми бачимо, що авто палає і сильно димить. А на місце події поспішають інші поліціянти чи “швидкі” з сиренами.

Ще новини України: Партизани підірвали потяг окупантів, який возив боєприпаси до Дніпрорудного і Мелітополя з Криму

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