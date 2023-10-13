Партизани підірвали потяг окупантів, який возив боєприпаси до Дніпрорудного і Мелітополя з Криму. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву, передає НСН. Сталося це сьогодні вранці.

Пʼятниця 13 принесла окупантам пошкодження логістичного шляху, – констатують у ЦНС

13.10.2023 у Мелітополі партизани о 7 годині 40 хвилин, під носом у військових рф та фсбшників підірвали залізничний потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо, а у зворотному напрямку – пошкоджену техніку, награбоване у вигляді залізної руди, зернової продукції та іншого майна. У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено 150 метрів залізниці та тепловоз.

Після радісної події окупанти оточили місце вибуху, намагаються приховати факт диверсії та безуспішно шукають партизан.

Партизани ж вже у безпеці та обіцяють ще більше таких вибухів у найближчому майбутньому, – запевняють в ЦНС

Тут нагадують, що це вже десята успішна диверсія на залізниці за 2023 рік, вчинена партизанами Запорізької області.

Центр Національного Спротиву закликає мешканців ТОТ повідомляти інформацію про окупантів, щоб наші партизани робили ще більше успішних диверсій проти ворога. Дізнайтесь, як це зробити, на сайті ЦНС.

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