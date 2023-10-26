У Бердянську підірвали авто з 4-ма ФСБ-шниками – серед ліквідованих воєнний злочинець

У Бердянську підірвали авто з 4-ма окупантами. Серед ліквідованих загарбників – воєнний злочинець. Про це повідомляє Головне управління розвідки, передає НСН,

Український рух опору в окупованому Бердянську Запорізької області 23 жовтня підірвав автомобіль, у якому перебували четверо представників російської ФСБ.

Партизани провели «акцію помсти» на вулиці Мічуріна поблизу готелю Jasmin Guest-House, де ховалися представники ФСБ.

Серед ліквідованих у Бердянську окупантів ― російський воєнний злочинець, який вчиняв звірські катування місцевих громадян України, — розповіли в розвідці.

Раніше повідомлялося про цю подію неофіційно, зазначалося, що, за попередніми даними, бомба була закладена під сидіння водія.

Слідчий комітет рф підтвердив підрив авто і повідомив про порушення кримінальної справи за фактом «вчинення терористичного акту».

Після підриву гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області попросив збільшити комендантську годину з 21:00 до 05:00, а представники російських спецслужб теміново залишили готель та перебазувались на інше місце.

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