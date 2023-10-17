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Вночі 17 жовтня ЗСУ вдарили по двох аеродромах окупантів – у Бердянську і Луганську (відео)

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Вночі 17 жовтня ЗСУ вдарили по двох аеродромах окупантів – у Бердянську і Луганську (відео)
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Вночі 17 жовтня ЗСУ вдарили по двох аеродромах окупантів. Про це повідомляє офіційно СтратКом ЗСУ, а у мережі публікують відео «бавовни», передає НСН.

ЗСУ завдали успішні удари по гелікоптерах та обладнанню аеродромів російських окупаційних військ поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська, – йдеться у повідомленні СтратКому ЗСУ

Інформації про результати ударів поки що немає. Матеріал буде доповнюватися.

Вночі 17 жовтня ЗСУ вдарили по двох аеродромах окупантів – у Бердянську і Луганську (відео)

Вночі 17 жовтня ЗСУ вдарили по двох аеродромах окупантів: відео

У мережі публікують ось таке відео. Вказується, що на ньому Бердянськ.

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