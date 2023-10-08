Росіяни знову вдарили по Херсонській області, внаслідок чого поранення отримали троє людей
Російські загарбники знову обстріляли Херсонську область та вдарили по адміністративному центру й Бериславу.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, передає НСН.
Окупанти знову вдарили по Херсонській області – є постраждалі
Під удар потрапив Берислав. Травми середнього ступеня важкості отримав 72-річний чоловік.
Росіяни вдарили поблизу місцевої церкви, внаслідок чого поранення отримали ще троє людей: дві жінки 82 років, жінка 74 років.
«У них легкі травми. Вони самостійно звернулися за медичною допомогою», – додали в ОВА.
Ситуація в Херсонській області
Після того як ЗСУ звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів вони використовують важке озброєння, авіацію та дрони.
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