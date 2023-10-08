Серед поранених 9-місячна дитина і медик: армія РФ жорстоко обстріляла Херсон вночі (відео)

Армія РФ жорстоко обстріляла Херсон вночі 8 жовтня. Про це повідомляють в Херсонській ОВА, передає НСН.

Херсонщина пережила ще одну жахливу ніч. Десятки поранених, у тому числі – дитина, – йдеться у повідомленні

Армія РФ жорстоко обстріляла Херсон, під ударом були житлові будинки

Ворог неодноразово гатив по місту та населених пунктах правобережжя. Під вогнем окупантів були житлові квартали. Пошкоджені будинки, автівки, газорозподільчі мережі.

Деякі снаряди не розірвалися. Їх ліквідовували рятувальники.

Травми отримали 11 мешканців Херсона. У стані середньої важкості госпіталізували 27-річну жінку та її 9-місячну доньку.

Серед травмованих – 33-річний медик Червоного Хреста. У нього вибухова травма та контузія. Чоловіка госпіталізували.

Декілька херсонців отримали гостру реакцію на стрес. Їх довелося забрати до лікарні. Це два подружжя – чоловік 67 років і дружина 63 років, а також чоловік 56 років і дружина 54 роки. А також дві жінки віком 87 і 62 роки.

На місці медики надали допомогу чоловікам 24 і 34 років.

Під вогнем був і Станіслав. Наслідки удару з «градів» з’ясовуються.

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