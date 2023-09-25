Військовий медик звинуватив Червоний хрест у знущаннях над полоненими – відео

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста у росії знущалися над українськими полоненими. Про це в інтерв’ю журналісту Юрію Бутусову розповів парамедик, колишній військовополонений Орест Грицюк. Пише Уніан, передає НСН.

Військовий медик звинуватив Червоний хрест у знущаннях над полоненими

За словами колишнього полоненого, коли до військовополонених приїжджали російські представники Міжнародного комітету Червоного Хреста, українців змушували крокувати та співати пісень, а працівники Червоного Хреста знімали це на відео.

“До речі, Міжнародний Червоний Хрест, пішли в з*дницю, ур*ди страшні. Вони приїжджали, їхні російські представники, ми крокували, співали пісні – вони знімали все це на відео, реготали, по плечі нас хлопали й обзивали всякими нехорошими словами – це представники Міжнародного Червоного Хреста із Росії”, – згадує чоловік.

Грицюк також розповів, що Міжнародний Червоний Хрест запросив його статус військовополоненого аж через тиждень після того, як він вже повернувся додому під час обміну.

«Запит від Міжнародного Червоного Хреста про те, що я знаходжуся в полоні, прийшов через тиждень після того, як мене поміняли. До речі, Міжнародний Червоний Хрест, пішли в задницю, уроди страшні. Вони приїжджали, їхні російські представники, ми крокували, співали пісні — вони знімали все це на відео, реготали, по плечам нас хлопали і обзивали всякими нехорошими словами — це представники Міжнародного Червоного Хреста із Росії», — заявив він.

Зауважимо, що Червоний Хрест складається з Міжнародного комітету, а також із локальних осередків. У своїй заяві ця гуманітарна організація назвала війну в Україні “конфліктом”.

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