Ранковий обстріл Херсона – під російську атаку потрапила бібліотека, у місті є загиблий

Через ранковий обстріл Херсона загинув 64-річний чоловік. Також російська армія завдала удару по обласній бібліотеці імені Гончара, приміщення отримало суттєві руйнування.

російсько-окупаційні війська атакували Херсон, одне з влучань — по обласній універсальній науковій бібліотеці імені Гончара. У місті є загиблий.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає НСН.

Зранку окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона. Через обстріл на власному подвір’ї загинув 64-річний чоловік. Він отримав вибухову травму, несумісну з життям. Медики, які приїхали на місце, лише констатували смерть, йдеться у повідомленні.

Дружина загиблого госпіталізована. У 64-річної жінки вибухова, закрита черепно-мозкова травми, осколкові поранення ніг, струс головного мозку. Стан – середньої важкості. Лікарі надають їй необхідну допомогу.

Крім того окупанти вдарили по обласній універсальній науковій бібліотеці імені Гончара.

Одне з влучань – по обласній бібліотеці імені Гончара. У будівлі – суттєві руйнування. Також виникла пожежа. Рятувальники більш як півтори години приборкували полум’я, повідомив Прокудін.

На щастя, в цьому випадку обійшлося без жертв.

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