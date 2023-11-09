Окупанти вгатили по Херсону: під обстріл потрапила церква, є загиблий і поранені (відео)

Окупанти вгатили по Херсону 9 листопада. Знову били по мирним кварталам, є постраждалі і руйнування. Про це НСН повідомляє на голову МВС Ігоря Клименка і очільника ОВА Олександра Прокудіна.

За даними Клименка, внаслідок чергового обстрілу Херсона сьогодні 1 загиблий та 3 поранених.

Близько опівдня ворог обстріляв житловий квартал на багатостраждальному мікрорайоні Острів. Загинув 72-річний місцевий мешканець.

74-річного чоловіка поранено. Під час обстрілу він саме знаходився у підʼїзді будинку. Потерпілого госпіталізували. Ще двоє цивільних отримали медичну допомогу на місці події.

Крім того, пошкоджено 4 багатоповерхових будинки, будівлі навчального закладу та церкви.

Так виглядає Корабельний район Херсона після чергових російських обстрілів, – написав начальник ОВА Прокудін, оприлюднивши відео

Прокудін додав, що ворожим вогнем пошкоджено багатоквартирні будинки, приміщення пункту незламності, освітній заклад та гаражі.

Окупанти забрали життя 72-річного чоловіка. На момент обстрілу він знаходився на балконі.

Окупанти вгатили по Херсону: відео

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