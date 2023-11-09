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Окупанти вгатили по Херсону: під обстріл потрапила церква, є загиблий і поранені (відео)

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Окупанти вгатили по Херсону: під обстріл потрапила церква, є загиблий і поранені (відео)
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Окупанти вгатили по Херсону 9 листопада. Знову били по мирним кварталам, є постраждалі і руйнування. Про це НСН повідомляє на голову МВС Ігоря Клименка і очільника ОВА Олександра Прокудіна.

За даними Клименка, внаслідок чергового обстрілу Херсона сьогодні 1 загиблий та 3 поранених.

Близько опівдня ворог обстріляв житловий квартал на багатостраждальному мікрорайоні Острів. Загинув 72-річний місцевий мешканець.

74-річного чоловіка поранено. Під час обстрілу він саме знаходився у підʼїзді будинку. Потерпілого госпіталізували. Ще двоє цивільних отримали медичну допомогу на місці події.

Крім того, пошкоджено 4 багатоповерхових будинки, будівлі навчального закладу та церкви.

Окупанти вгатили по Херсону: під обстріл потрапила церква, є загиблий і поранені (відео)

Окупанти вгатили по Херсону: під обстріл потрапила церква, є загиблий і поранені (відео)

Так виглядає Корабельний район Херсона після чергових російських обстрілів,написав начальник ОВА Прокудін, оприлюднивши відео

Прокудін додав, що ворожим вогнем пошкоджено багатоквартирні будинки, приміщення пункту незламності, освітній заклад та гаражі.

Окупанти забрали життя 72-річного чоловіка. На момент обстрілу він знаходився на балконі.

Окупанти вгатили по Херсону: відео

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