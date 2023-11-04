Окупанти вдарили по Херсону снарядів поцілив поблизу магазину, є загиблий

Увечері 4 листопада російські окупанти вдарили по Херсону, унаслідок чого загинула одна людина.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає НСН.

За його даними, близько 19:00 росіяни обстріляли центральну частину міста, де поцілили поблизу продуктового магазину.

За попередніми даними, від отриманих поранень один чоловік загинув на місці. Ще одна жінка — поранена. Потерпілу доставили до лікарні. Інформація уточнюється, зазначив Прокудін.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Прокурори наразі займаються документуванням воєнних злочинів, вчинених збройними силами рф.

Ситуація на Херсонщині

Перед цим, зранку 4 листопада, російські війська завдали удару по Корабельному району Херсона, унаслідок чого постраждали 82-річна жінка та 84-річний чоловік.

За минулу добу противник здійснив 97 обстрілів, випустивши 516 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 15 снарядів.

Зафіксовано 3 прильоти КАБ по населених пунктах Херсонщини. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

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