Ворог продовжує обстрілювати Херсонщину – є загиблі та поранені

Російська армія продовжує обстрілювати Херсонщину, минулої доби загинула людина. Внаслідок сьогоднішнього обстрілу також вбито мирного мешканця.

Як зранку 27 жовтня повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 114 обстрілів, передає НСН.

Зокрема окупанти випустили по правобережжю Херсонщини півтисячі снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, авіації та БПЛА. Тільки по Херсону ворог випустив 33 снаряди.

За даними посадовця, російська армія поцілила у житлові квартали населених пунктів, медичний заклад, будинок культури, навчальний заклад та пошту у Бериславському районі. В результаті загинула людина, ще двоє – дістали поранення.

Після обіду вчора, 26 жовтня, російська армія вдарила по Корабельному району Херсона.

“Внаслідок атаки ворожого безпілотника постраждав 40-річний правоохоронець… Йому надали допомогу в медзакладі”, розповів Прокудін.

Сьогодні зранку, 27 жовтня, окупанти поцілили в житловий будинок у Зеленівці. До розборів завалів залучили 12 спеціалістів. Під час рятувальної операції ДСНС виявили тіло чоловіка. Його особа встановлюється.

А через обстріл середмістя Херсона постраждав 36-річний чоловік. Його госпіталізували з пораненнями спини й тулуба у стані середньої важкості.

Також Прокудін наголосив, що за минулу добу ворог випустив по правобережжю 36 керованих авіаційних бомб. Під ударом були три населені пункти, деякі – неодноразово.

“Також мали атаку безпілотниками. Дякую Силам оборони за три збитих Shahed. Дякую, що тримаєте наше небо”, підкреслив очільник ОВА.

У Силах оборони півдня України уточнили, що вночі ворог двічі атакував південні регіони Україні дронами-камікадзе. Дві групи БпЛА з інтервалом у 4 години спрямовувалася по Херсонщині й Миколаївщині.

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