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Тег:
ВійнаМиколаїв

Ворог атакував південь України ракетами вночі 12 листопада, одну вдалося збити

Журналіст
Ворог атакував південь України ракетами вночі 12 листопада, одну вдалося збити
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Ворог атакував південь України ракетами вночі 12 листопада, застосувавши одночасно балістику, імовірно «Іскандер-М», і дві керовані авіаційні ракети типу Х-59.

Атака була спрямована на Миколаївську область.

Про це НСН повідомляє з посиланням на керівника обласної військової адміністрації Віталія Кіма та оперативне командування «Південь».

Росіяни спрямували керовані ракети за складним маршрутом, щоб обійти системи протиповітряної оборони.

Силам протиповітряної оборони вдалось знищити одну з керованих ракет. Друга керована ракета і балістична влучили по відкритій території області.

Внаслідок падіння уламків збитої ракети, пошкоджено кілька житлових будинків. Попередньо, без постраждалих.

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