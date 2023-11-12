Ворог атакував південь України ракетами вночі 12 листопада, одну вдалося збити

Ворог атакував південь України ракетами вночі 12 листопада, застосувавши одночасно балістику, імовірно «Іскандер-М», і дві керовані авіаційні ракети типу Х-59.

Атака була спрямована на Миколаївську область.

Про це НСН повідомляє з посиланням на керівника обласної військової адміністрації Віталія Кіма та оперативне командування «Південь».

Росіяни спрямували керовані ракети за складним маршрутом, щоб обійти системи протиповітряної оборони.

Силам протиповітряної оборони вдалось знищити одну з керованих ракет. Друга керована ракета і балістична влучили по відкритій території області.

Внаслідок падіння уламків збитої ракети, пошкоджено кілька житлових будинків. Попередньо, без постраждалих.

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