Вибухи у Києві 11 листопада – Ігнат розкрив деталі ранкової атаки

Вибухи у Києві 11 листопада були пов’язані з роботою протиповітряної оборони. Зранку окупанти випустили по столиці і області балістику.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає НСН з посиланням на РБК-Україна.

“Попередня інформація, це все ж таки була балістика. У Києві пролунали вибухи. Поки ще немає інформації від місцевої адміністрації та поліції, де саме, можливо, є якісь уламки чи якісь пошкодження. Очікуємо інформацію, але була робота ППО. Відпрацювала ППО Києва по балістиці”, сказав він.

Ігнат додав, що інформацію про кількість цілей та їх тип надасть Повітряне командування “Центр”.

Речник також пояснив, що у Києві повітряна тривога була оголошена після вибухів, оскільки окупанти застосували балістику.

“Балістика летить надзвичайно швидко. Радіолокаційно вона не так помітна, як крилаті ракети. До балістики можна віднести ракети С-300, С-400, “Іскандер-М”, “Кинджал”, пояснив Ігнат.

Він припустив, що окупанти могли запустити балістику з прикордонних територій – поблизу Київської, Чернігівської чи Сумської областей.

Вибухи у Києві 11 листопада

У столиці України зранку 11 листопада пролунали вибухи, після яких оголосили повідомлення про повітряну тривогу.

О 08:03 в Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що в Києві ракетна небезпека, згодом про ракетну загрозу сповістили й у КМВА.

Міський голова Віталій Кличко розповів про сильні вибухи на лівому березі столиці. За попередньою інформацією, спрацювали сили протиповітряної оборони по балістичному озброєнню.

Згодом він уточнив, що сили ППО працювали поблизу Києва, на лівому березі. У столиці викликів рятувальників наразі не було. Кілька разів громадяни викликали медиків, але постраждалих не виявили — люди телефонували, почувши сильні вибухи.

Сили ППО також працювати у Київській області, повідомили в ОВА.

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