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Чому так довго повітряна тривога тривала сьогодні 10 листопада – пояснив Ігнат

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Чому так довго повітряна тривога тривала сьогодні 10 листопада – пояснив Ігнат
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Чому так довго повітряна тривога тривала сьогодні 10 листопада, пояснив речник Повітряних Сил Збройних Сил України полковник Юрій Ігнат пояснив у прямому ефірі телемарафону «Єдині новини», передає НСН з посиланням на armyinform.

Ігнат звернув увагу на те, що тривалість повітряних тривог в Україні останнім часом збільшилася в рази.

Нагадаємо, сьогодні тривоги почали ширитися Україною близько 10:30, а відбої пішли після 14:00. «Червоною» протягом декількох годин була вся територія держави.

Якщо раніше, ми пам’ятаємо, коли злітали носії ракет Х-47 «Кинджал», повітряні тривоги тривали близько 20 хвилин, то з часом їх тривалість збільшилася до півтори години — це той час, за який літак МіГ-31 відпрацьовує пальне. А зараз росіяни відпрацьовують дозаправлення у повітрі, то ж час повітряної тривоги збільшується вдвічі — вона може тривати 2,5 години й до 3 годин, – пояснив речник Командування Повітряних Сил

Чому так довго тривала повітряна тривога сьогодні 10 листопада – пояснив Ігнат

Також полковник Юрій Ігнат нагадав, що широкомасштабні повітряні тривоги оголошуються саме тоді, коли у повітрі знаходяться ворожі МіГ-31 модифікації «К» — носії «Кинджалів». Коли в небо підіймаються «тридцять перші» інших модифікацій — приміром, МіГ-31БМ, які дислокуються в тимчасово окупованому Криму і виконують інші завдання, повітряна тривога може бути оголошена лише у південному регіоні.

Щодо того, чи проводить ворог певні експерименти, щоразу застосовуючи різні засоби повітряного нападу — ракети різних типів, ударні безпілотні літальні апарати тощо — полковник Юрій Ігнат пояснив, що тут жодних експериментів немає, і агресор із самого початку широкомасштабного вторгнення постійно застосовує у повітряних атаках різноманітне озброєння, комбінуючи його та змінюючи тактику бойового застосування. Захисники українського неба до цього щодня й щоночі готові, вони діють також не шаблонно та знищують ці засоби ураження, якими ворог атакує Україну, постійно тероризуючи українське населення.

Ще новини України:Нічна повітряна атака на Україну 10 листопада – все, що відомо

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