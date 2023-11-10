Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний назвав втрати окупантів за місяць штурму Авдіївки на Донеччині.

Про це він написав у Фейсбук, передає НСН.

«Місяць, як ворог почав активно штурмувати Авдіївку. Місяць запеклих боїв, витримки та звитяги наших захисників, які продовжують героїчно тримати оборону», зазначив Залужний.

За цей час ЗСУ знищили понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, приблизно півсотні артилерійських систем і 7 літаків Су-25. Загальні втрати росіян у живій силі становлять приблизно десять тисяч людей.

Головнокомандувач ЗСУ висловив подяку усім воїнам, які не віддають Авдіївку ворогові, та пом’янув загиблих.

«Дякую бригадам, нашим підрозділам. Піхоті, артилеристам, танкістам, розвідникам, операторам БПлА, медикам. Кожному захиснику, кожній захисниці, які боронять Авдіївку. Схиляю голову перед тими, хто на щиті. Вічна пам’ять і шана», написав Залужний.

Ситуація в районі Авдіївки

В Авдіївці ворог продовжує бити по будівлях коксохімічного заводу і житлових будинках, учора там загинули двоє цивільних; уночі окупанти намагаються перекидати групи піхоти на передову, 10 листопада повідомив речник Об’єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун.

«Російські терористи продовжують завдавати авіаударів і бити з РСЗВ по житлових будинках Авдіївки та будівлях коксохімічного заводу. Буквально о 12 годині знову стався авіаудар і з РСЗВ. Учора ввечері внаслідок авіаудару по багатоквартирному будинку в Авдіївці загинули двоє цивільних – чоловік і жінка. Тіла зараз під завалами», сказав Штупун в ефірі телемарафону.

Говорячи про Авдіївський коксохімічний завод, спікер зазначив, що ситуація наразі під контролем.

«Коксохімічний завод під нашим контролем», наголосив Штупун.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські війська ведуть інтенсивний обстріл українських позицій в Авдіївці, а на північ і південь від населеного пункту тривають піхотні бої.

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