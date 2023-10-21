Що відбувається в Авдіївці зараз – чому такі втрати у окупантів, чи вдається їм наступати

Авдіївка сьогодні у всіх на слуху, адже вона стала найгарячішим напрямком фронту. Тут точаться запеклі бої. У ворога шалені втрати. Зокрема, за попередню добу росіяни втратили тут близько 900 солдат убитими. ЗСУ також несуть втрати, але тримають місто. Що відбувається в Авдіївці зараз – НСН розповість, посилаючись на військового журналіста Юрія Бутусова, американський Інститут вивчення війни та Генштаб ЗСУ.

Битва за Авдіївку: обстановка на 20 жовтня – дані від Бутусова

За даними журналіста Юрія Бутусова, 19 жовтня росіяни здійснили ще одну повномасштабну атаку північніше Авдіївки. Ворог так само намагався прорватись через низини на села Степове-Бердичи, щоб перерізати трасу в Авдіївку та захопити терикон (відвал) біля Авдіїського коксохімічного заводу.

За масштабами задіяних сил російський наступ був аналогічним штурму 10 жовтня. Тобто масований удар артилерії та авіації, потім спроба увірватись на швидкості великими колонами з десантом піхоти на найближчі посадки через поля, незважаючи на втрати. Ворог атакував кількома колонами бронетехніки та кількома групами піхоти одночасно.

Українська оборона зустріла росіян організованим вогнем. Протягом доби 19 жовтня наші війська знищили та підбили 70 одиниць бронетехніки. Важкі втрати завдані двом російським штурмовим батальйонам.

Одна російська штурмова група знову, так само як і 10 жовтня, змогла піднятись на авдіївський терикон. І потім так само усіх росіян на териконі було знищено.

Нагадаю, що штурм Авдіївки у жовтні 2023-го – це вже третя велика наступальна операція росіян. Жовтнева операція почалась 30 вересня. 10-14 жовтня три російські бригади намагались прорвати фронт північніше міста та взяти у кільце, але російські штурмові батальйони були розбиті. Після кількох днів перестрілок 19 жовтня росіяни зробили новий ривок вперед. 20 жовтня цей штурм також припинився, йдуть перестрілки та бомбардування, з обох сторін підтягуються резерви, – пише Бутусов

Що далі?

Російські війська перегруповуються та готують новий штурм на тих же самих напрямках північніше Авдіївки.

За словами Бутусова, задум російського командування очевидний – північніше Авдіївки вони влізли в вузьку низину, яка повністю прострілюється українцями з найближчих висот. Вони не можуть там закріпитись, бо під обстрілом з висот утримання цих рубежів буде коштувати дуже дорого. Тому ворог буде продовжувати штурм, бо зайняті позиції вимагають йти вперед далі. Атака терикона для росіян важлива не тому, що вони сподіваються його використовувати, а тому що вони хочуть позбавити наші війська можливості використовувати цю висоту як позицію для протитанкових ракетних комплексів.

Також росіяни готують наступ у напрямку Первомайське-Водяне-Опитне південніше Авдіївки, щоб спробувати охопити місто з півдня та згорнути фронт на південь на Невельське.

Тактичне становище українських військ під Авдіївкою залишається вигідним. Ми контролюємо висоти, росіяни влізли по суті у вогневий мішок в низинах.

Ворог змушений прориватись в напрямку, який ми добре бачимо та де посилена оборона, – каже Бутусов

Він також наголошує, що усі підрозділи в Авдіївці відмічають ефективне та компетентне керівництво боєм командуванням 110-ї механізованої бригади. Усі сподіваються, що втручань в працюючу систему управління не буде.

Необхідне боєздатне поповнення, боєприпаси, а також дрони різних типів, антени управління, плати ініціації для боєприпасів на fpv, – написав Бутусов про потреби

Чи вдається окупантам наступати під Авдіївкою?

Відповідь на це питання дає американський Інститут вивчення війни.

Російські війська впевнені, що у них є шанс захопити Авдіївку в Донецькій області. Однак командування ЗС РФ погано розставляє пріоритети, незалежно від важливості операції. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків від 20 жовтня.

Зазначається, що ЗС РФ почали новий наступ на Авдіївку, проте просування у них незначне. Так, окупанти домоглися невеликих успіхів на захід від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки). Також вони могли захопити опорний пункт біля сміттєзвалища на північний схід від міста, просунутися до залізничної станції на північ і до ресторану “Царське полювання” на південь від Авдіївки.

Однак, як повідомляють російські джерела, ЗС РФ без успіху атакували біля Північного (6 км на захід від Авдіївки), на південь від Авдіївки, біля Степового (8 км на північний захід від Авдіївки) і біля Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки).

Також, за словами аналітиків, з російського боку є повідомлення, що окупанти просунулися на лінію Степове-Бердичі (8-10 км на північний захід від Авдіївки) на відстань до одного кілометра, а в районі самих Бердичів бойові дії тривають.

З іншого боку, як повідомили в Генштабі ЗСУ, Сили оборони відбили атаки окупантів у районі Авдіївки, Новокалинового, Степового, Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) і Сєверного.

Також експерти повідомили, що один із російських пропагандистів поскаржився, що ефективність контрбатарейного вогню ЗС РФ під Авдіївкою знижується через поганий зв’язок і нездатність накопичити боєприпаси перед наступом.

Що відбувається в Авдіївці зараз – інформація від Генштабу

За даними Генштабу ЗСУ від 21 жовтня, в зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів в районах Новокалинового, Степового та Первомайського Донецької області.

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