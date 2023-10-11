Армія рф розпочала локальні наступи на Запоріжжі і під Авдіївкою. Що там насправді відбувається, пояснили аналітики з Американського інституту вивчення війни, передає НСН.

Що відбувається під Авдіївкою

Російські війська з 9 жовтня розпочали локальний наступ у районі Авдіївки Донецької області. Російська пропаганда розганяє інформацію про те, що війська РФ нібито наближаються до досягнення мети щодо оточення українських сил у цьому населеному пункті. Втім аналітики ISW ці твердження сприймають скептично.

В ISW констатували, що 9 жовтня російські війська розпочали локальні наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області, зокрема біля Очеретиного, Тоненького, Бердичів, а також на лінії. Водяне-Опитне.

За даними Генштабу Збройних сил України, під Авдіївкою росіяни справді кинули в атаку до трьох своїх батальйонів. Активізація боїв також підтверджувалася кадрами, що з’явилися в мережі, верифікованими ISW. Проте станом на ранок 11 жовтня аналітики Інституту вивчення війни не виявили жодних підтверджень заявлених російською стороною успіхів.

Російські пропагандисти переважно розписують те, що відбувається, як “значну наступальну операцію”, метою якої є оточення українських військ в Авдіївці та захоплення цього населеного пункту. Аналітики на ці плани дивляться з часткою скептицизму.

Успішне оточення Авдіївки, однієї з найбільш сильно укріплених ділянок лінії фронту в Донецькій області, швидше за все, вимагатиме більше сил, ніж Росія наразі виділила для наступу на лінії Авдіївка-Донецьк. Російські сили в основному розмістили вздовж цієї лінії фронту нерегулярні сили, насамперед елементи 1-го армійського корпусу “ДНР” та додаткові добровольчі формування, які значною мірою постраждали від поганого командування та напруженості у відносинах із регулярними російськими частинами, – зазначено у повідомленні аналітиків

В ISW також додали, що останнім часом не знайшли підтверджень просування російських військ на цій лінії. За весь час повномасштабної агресії численні наступальні потуги РФ дали під Авдіївкою мінімальні результати.

Що відомо про наступ на Запоріжжі

У той же час російські війська активізували наступальні операції на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області. Наступаючи тут, на думку аналітиків, росіяни намагаються відтягнути українські сили від району Роботиного.

Зокрема, російські війська також атакували на південний захід від Оріхова на лінії П’ятихатки-Жереб’янка: російські “військори” при цьому заявляли, що окупантам вдалося там просунутися на два кілометри.

Активізація російських наступальних операцій у районах Авдіївки та Жереб’янки збігається з іншими локальними наступальними діями в Луганській області та у східній частині Запоріжжя. Вони, ймовірно, спрямовані на те, щоб скувати українські сили та не дати українському командуванню перекинути резерви на критичні ділянки фронту у західній частині фронту Запорізької області, – пише ISW

Такого ж висновку дійшли й у військово-політичному командуванні України: протягом кількох останніх тижнів офіційні особи не раз констатували, що російські атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк мають на меті перешкодити українцям перекинути війська в Запорізьку область.

Контрнаступ ЗСУ

Тим часом українські воїни продовжували контрнаступ на заході Запорізької області та в районі Бахмута. На стику Донецької та Запорізької областей вони досягли певних успіхів.

На геолокованих кадрах, опублікованих 9 жовтня, видно, що українські війська просунулися на північний схід від Микільського (3 км на південний схід від Вугледара і приблизно за 30 км на південний схід від Великої Новосілки). У Генштабі України повідомили, що українські війська досягли часткового успіху в районі Андріївки (7 км на південний захід від Бахмута), а один з російських військових блогерів заявив, що українські війська просунулися на захід від Новофедорівки (15 км на північний схід від Роботиного і 6 км на північний схід від Вербового)”, – констатували в ISW

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