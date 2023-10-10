На Запорізькому напрямку ЗСУ стримують ворога в районі Левадного: ситуація на фронті 10 жовтня

Повномасштабна війна в Україні триває вже п’ятсот дев’яносто четверту добу. Про ситуацію на фронті 10 жовтня НСН розповідає, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 10 жовтня 2023 року російські окупаційні війська атакували південь України 36 ударними БпЛА типу «Shahed».

Пуски здійснювались із мису Чауда (ТОТ Крим).

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 27 «Shahed-131/136» у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Загальна ситуація на фронті 10 жовтня

Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося 39 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 1 ракетний та 63 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Галаганівка Чернігівської області; Дігтярне, Степне Сумської області; Кіндрашівка, Петропавлівка, Піщане Харківської області; Білогорівка Луганської області; Сіверськ, Спірне, Андріївка, Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Зміївка та Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 7 атак ворога в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника неподалік Кліщіївки Донецької області. В свою чергу, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Мають частковий успіх в районі Андріївки Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку ворога біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі Левадного Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника.

Що відбувається на окупованих територіях

Російські окупанти продовжують захоплювати цивільні об’єкти на окупованих територіях. Зокрема у селищі Лозно-Олександрівка, що у Сватівському районі тимчасово окупованої Луганської області, місцеву загальноосвітню школу захопили російські терористи. Зараз у школі сидять близько 150 російських окупантів. На прилеглій до школи території загарбники облаштували ремонтну базу військової техніки.

А у селищі Новий Світ тимчасово окупованої Донецької області російські окупанти перетворили місцеву лікарню на свій військовий шпиталь і лікують там тільки російських терористів. Цивільний персонал та місцеве населення, яке потребує медичної допомоги до лікарні окупанти не пускають. Щодня до цього шпиталю прибувають близько 50 окупантів переважно з вогнепальними та мінно-вибуховими пораненнями. А евакуація поранених відбувається 2-3 рази на тиждень.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та станцію РЕБ противника.

Орієнтовні втрати російських загарбників минулої доби загалом склали: 450 окупантів, 6 танків, 3 бойових броньованих машини, 7 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони російських окупантів, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 12 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 283080 (+450) осіб,

танків ‒ 4829 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 9129 (+3) од,

артилерійських систем – 6713 (+7) од,

РСЗВ – 808 (+0) од,

засоби ППО ‒ 544 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5207 (+17),

крилаті ракети ‒ 1530 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9125 (+12) од,

спеціальна техніка ‒ 961 (+2).

Дані уточнюються.

Ще новини України: Ворог спробував атакувати на Запоріжжі і ще п’яти напрямках: ситуація на фронті 9 жовтня