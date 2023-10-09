Ворог спробував атакувати на Запоріжжі і ще п’яти напрямках: ситуація на фронті 9 жовтня

Повномасштабна війна в Україні триває вже п’ятсот дев’яносто третю добу. Про ситуацію на фронті 9 жовтня, успіхи ЗСУ і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті 9 жовтня

Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 6 авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та цивільних об’єктів нашої держави.

Авіаційних ударів зазнали: Грабовське Сумської області; Костянтинівка Донецької області; Новоданилівка, Роботине, Оріхів Запорізької області; Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 90 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно- стратегічного угрупування військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно- стратегічного угрупування військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили атаки ворога північніше Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

В зоні відповідальності оперативно- стратегічного угрупування військ “Таврія” на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив близько 15 невдалих атак в районах Авдіїївки, Мар’їнки, та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник наступальних, або штурмових дій не проводив.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі північніше Новопрокопівки Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий усп іх в районах західніше Вербового Запорізької області. Також українські воїни ведуть наступальні і штурмові дії на Бахмутському напрямку, мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки. Наші захисники завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

В зоні відповідальності оперативно- стратегічного угрупування військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби, 2 радіолокаційні станції, 2 райони зосередження особового складу та 2 склади боєприпасів противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 350 окупантів, 2 танки, 3 бойових броньованих машини, одна артилерійська система, 1 засіб протиповітряної оборони ворога та 2 автомобіля.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 282630 (+350) осіб,

танків ‒ 4823 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 9126 (+3) од,

артилерійських систем – 6706 (+1) од,

РСЗВ– 808 (+0) од,

засоби ППО ‒ 543 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня– 5190 (+0),

крилаті ракети ‒ 1530 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн– 9113 (+2) од,

спеціальна техніка ‒ 959 (+0).

Дані уточнюються.

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