Ворог наступав біля Андріївки і Роботиного: що відбувається на фронті 19 вересня

Повномасштабна війна в Україні триває вже п’ятсот сімдесят третю добу. Про ситуацію на фронті 19 вересня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака 19 вересня

У ніч на 19 вересня 2023 року противник застосував ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”, а також балістичну ракету “Іскандер-М”.

Усього зафіксовано пуски 30 ударних БпЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф), а також одну балістичну ракету “Іскандер-М“, яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу.

В результаті бойової роботи 27 “шахедів” знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у Південних, Центральних та Західних областях.

Також на східному напрямку знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Загальна ситуація на фронті 19 вересня

Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так, минулої доби російська федерація завдала чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. Протиповітряною обороною знищено всі 17 крилатих ракет та 18 із 24 “шахедів” противника. На жаль, внаслідок таких терористичних дій кремля, є поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки та пошкоджена цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. Ворог завдав 22 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали Берестове, Копанки, Шийківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Новосадове, Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка та Роботине Запорізької області; Веселе, Одрадокам’янка, Миколаївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 70 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут впродовж минулої доби ворог здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас, на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога та крок за кроком відвойовують нашу землю.

На Мелітопольському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області, намагаючись відновити втрачені позиції. Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Одеса” на Херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Що відбувається на окупованих територіях

Кремль продовжує відправляти військовослужбовців із територіальних суб’єктів російської федерації до тимчасово окупованих територій нашої держави. Так, 15 вересня цього року до тимчасово окупованого міста Джанкой у Криму, на місцевий військовий аеродром, прибуло близько 100 військовослужбовців строкової служби з Кабардино-Балкарської республіки російської федерації для посилення охорони та оборони зазначеного об’єкту.

Командування російських окупаційних військ планує в системі виправних колоній на тимчасово окупованих територіях Донецької області, а також прикордонних з нею районах російської федерації ввести в навчання для засуджених спеціальності по ремонту броньованої та автомобільної військової техніки. Окупанти вже розпочали розробку навчальних матеріалів та формування наочних матеріалів, зокрема стендів, схем, макетів. Передбачається, що першими освоювати спеціальності ремонту військової техніки окупантів почнуть в’язні з виправної трудової колонії № 27 у місті Горлівка та № 32 у місті Макіївка. Російські загарбники також планують залучати цих зеків для ремонту військової техніки безпосередньо у районах ведення бойових дій.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 3 зенітно-ракетних комплекси, 19 артилерійських засобів, 1 пункт управління противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 520 окупантів, 5 танків, 17 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 15 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 17 крилатих ракет, 30 автомобілів 2 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 273460 (+520) осіб,

танків ‒ 4628 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 8851 (+17) од,

артилерійських систем – 6062 (+35) од,

РСЗВ – 778 (+2) од,

засоби ППО ‒ 526 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4784 (+15),

крилаті ракети ‒ 1479 (+17),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8601 (+30) од,

спеціальна техніка ‒ 903 (+2).

Дані уточнюються.

Ще новини України: Крок за кроком звільняють свою землю: що відбувається на фронті 18 вересня