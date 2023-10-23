ЗСУ розширюють свою присутність на лівобережжі Херсонщини і просуваються під Бахмутом – ISW

ЗСУ розширюють свою присутність на лівобережжі Херсонщини і просуваються під Бахмутом. Про це звітує Інститут вивчення війни (ISW) і публікує мапи боїв, передає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Геолокаційні кадри, опубліковані 22 жовтня, показують, що російські війська нібито просунулися на південний захід від Першотравневого, на південний захід від Ягідного і на схід від Тернів.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Синьківки, Іванівки, Надії, Білогорівки, району Серебрянського лісу та Спірного.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російські війська тимчасово призупинили наступ в районі Іванівки, щоб відповісти на українські атаки в напрямку Орлянки.

Начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо заявив, що російські війська перекидають резерви, які складаються переважно із призовників на Куп’янський та Лиманський напрямки.

Російські джерела стверджували, що українські сили вели наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Бої у Донецькій області

22 жовтня українські сили продовжили наземні атаки поблизу Бахмута і, як повідомляється, просунулися. Костянтин Машовець заявив, що українські війська активізують свої дії вздовж залізничної лінії Бахмут-Горлівка, і стверджував, що українські сили перетнули залізничну колію на північ від Зеленопілля.

Російські “воєнкори” стверджували, що 21 і 22 жовтня українські війська продовжували спроби перетнути залізницю по лінії Кліщіївка-Андріївка (7-10 км на південний захід від Бахмута).

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Васюківки, Богданівки, Хромового, Андріївки та Дружби. Володимир Фітьо заявив, що російські війська атакували також поблизу Кліщіївки.

Машовець заявив, що російські війська, зокрема підрозділи 200-ї окремої мотострілецької бригади і 331-го гвардійського повітряно-десантного полку активізували дії в напрямку Богданівка, Ягідне та Хромове.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 жовтня, показують, що російські війська нібито незначно просунулися на південний схід від Первомайського. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили російські атаки біля Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного, Невельського та Первомайського.

Генштаб ЗСУ також повідомив, що українські сили відбили понад 20 атак російських військ поблизу Мар’їнки, Красногорівки та Побєди (усі на південно-західній околиці Донецька), Невельського та Новомихайлівки.

“Південна вісь”, ситуація на лівобережжі Херсонщини

Російський “воєнкор” стверджував, що українські сили просунулися поблизу Новодонецького (12 км на південний схід від Великої Новосілки). Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки біля Пречистівки, Золотої Ниви, Старомайорського та Приютного.

22 жовтня російський військовий блогер заявив, що війська РФ контратакували поблизу Полтавки і охарактеризував цей район як новий напрямок російських наступальних дій.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Російський “воєнкор” заявив, що невеликі українські групи ведуть розвідку в районі Вербового.

Генштаб ЗСУ також заявив, що українські сили відбили російські штурми поблизу Роботиного та Вербового.

Повідомляється, що станом на 22 жовтня українські сили утримують позиції на східному (лівому) березі Херсонської області. Російські джерела продовжують стверджувати, що українські сили діють у Кринках і що бої тривають біля села.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські сили розширили свою присутність на східному березі та позиції від берегової лінії Дніпра до верхів’їв річки Конка.

Російське джерело стверджувало, що українські війська просунулися до 5 км між Олешками та Козачими Лагерями.

Війська РФ продовжують наносити велику кількість авіаударів по правому березі Херсонської області. У Генштабі ЗСУ повідомили, що російська авіація завдала авіаударів поблизу Ольгівки, Львова, Тягінки, Токарівки, Понятивки та Барвінку.

Речник Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк повідомила, що за минулу добу російські війська випустили 36 бомб по населеним пунктам Херсонської області.

Російський “воєнкор” заявив, що 22 жовтня українські сили запустили невстановлену кількість ракет С-200 по окупованому Севастополю.

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