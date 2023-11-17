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На лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку ЗСУ закріпилися на декількох плацдармах

Журналіст
На лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку ЗСУ закріпилися на декількох плацдармах
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На лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку Сили оборони України провели серію успішних дій та закріпилися на декількох плацдармах.

Як передає НСН, про це Морська піхота повідомляє у Фейсбуці.

Згідно з повідомленням, унаслідок заздалегідь спланованих заходів щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії рф Сили оборони провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку.

“Завдяки мужності та професійності українським морським піхотинцям, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, вдалося закріпитися на декількох плацдармах”, наголошується у повідомленні.

При цьому зауважується, що під час боїв російські загарбники зазнали важких втрат у живій силі та техніці.

Зокрема, з початку проведення зазначених заходів ворог втратив: особового складу – 1216 вбитими та 2217 пораненими, 24 танки, 89 артилерійських систем та мінометів, 135 одиниць різноманітної автомобільної техніки, 48 одиниць бойових броньованих машин, у тому числі БТР і БМП, 9 РСЗВ, 14 плавзасобів, 15 одиниць спеціальної техніки, 4 командні пункти, 29 складів з боєприпасами, як польових, так і стаціонарних.

Крім того, зведений підрозділ РЕБ морської піхоти нейтралізував 135 FPV дронів і 5 БаЛА оперативно-тактичного рівня росіян.

Українські морські піхотинці здійснюють вогневі ураження на лівобережжі Херсонщини та проводять дії з метою знищення ворога, додали у Морській піхоті.

На лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку ЗСУ закріпилися на декількох плацдармах

ЗСУ закріпилися на кількох плацдармах на лівому берез і Дніпра

Ще новини України: На Запоріжжі ворог відійшов з втратами біля Новодарівки – Сили оборони

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