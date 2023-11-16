На Запоріжжі ворог відійшов з втратами біля Новодарівки – Сили оборони

На Запоріжжі ворог відійшов з втратами біля Новодарівки. Про це розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону, передає НСН з посиланням на Українські Новини.

На Авдіївському напрямку наступальні дії ворога були безуспішними, а на Запоріжжі російські окупанти зазнали втрат та відійшли в процесі штурму біля Новодарівки. Через відсутність тактичних успхів у ворога російське командування проводить роз’яснювальні бесіди із застосуванням морального тиску та фізичного впливу.

Так, на Авдіївському напрямку безуспішними були наступальні дії ворога в районах Новокалинового, Авдіївки та східніше Первомайського, де українські воїни відбили 18 атак.

Окрім того, ворог 6 разів вів безуспішні штурмові дії в районах в районах Пречистівки та Старомайорського – це Шахтарський напрямок. На Запоріжжі окупанти зазнали втрат і відійшли в процесі штурму біля Новодарівки. Водночас триває наша наступальна операція на Мелітопольському напрямку, – повідомив Штупун

Крім того, в районах Мар’їнки і Новомихайлівки було відбито 22 атаки ворога.

У зв’язку з відсутністю якихось тактичних успіхів російське командування проводить з особовим складом так звані роз’яснювальні бесіди. Зокреама, також застосовуючи фізичний вплив і жорсткий моральний тиск, – розповів речник

За його словами, загалом в операційній зоні ОСУВ “Таврія” за добу ворог завдав 9 авіаударів, провів 45 бойових зіткнень і здійснив понад 1000 артилерійських обстрілів.

Штупун зазначив, що ворог зменшив кількість авіаударів, що може бути пов’язано як з нестачею зброї, так і з погодними умовами, а також вмінням пілотів застосовувати певне озброєння в таких метеоумовах.

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