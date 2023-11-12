На лівому березі Дніпра та островах ЗСУ досягли часткового успіху – ISW

На лівому березі Дніпра в Херсонській області українські сили атакували райони Пойми та Піщанівки і досягли часткового успіху в лісових масивах на південь від Кринок, де тривають бої.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує НСН.

При цьому кілька військових оглядачів з росії повідомляють, що сили рф захопили групу українських військовополонених біля Кринок.

В кожному разі запаморочення від успіхів у росіян не спостерігається. Відомий блогер, пов’язаний із Кремлем, скаржиться, що недоліки російської радіоелектронної боротьби та систем ППО не дозволяють ефективно протидіяти українським безпілотникам та заважають росії знищити українське угруповання на східному березі.

Тим часом 11 листопада українські війська просунулися на острів у дельті річки Дніпро на південний захід від Херсона.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 9 листопада, видно, як російські війська завдають ударів по українських військ у північно-східній частині острова Білогрудів, приблизно за 10 км на південний захід від Херсону.

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