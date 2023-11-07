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Тег:
ВійнаХерсон

На Херсонщині окупанти мінують критичну інфраструктуру – ГУР

Журналіст
На Херсонщині окупанти мінують критичну інфраструктуру – ГУР
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Українська розвідка повідомляє, що на Херсонщині окупанти мінують критичну інфраструктуру.

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські військові здійснюють мінування об’єктів критичної інфраструктури.

Як передає НСН, про це заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За даними розвідників, окупанти закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об’єктів критичної інфраструктури.

«Відповідні дії окупантів свідчать про їхній ймовірний намір знищити елементи критичної інфраструктури, коли доведеться відступати», повідомили в ГУР.

На Херсонщині окупанти мінують критичну інфраструктуру – ГУР1

Ситуація на Херсонщині

За повідомленням ОВА ,за минулу добу, 6 листипада, противник здійснив 84 обстріли, випустивши 558 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БПЛА, ЗУ- 23-2 та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 27 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичний заклад у Херсоні; підприємство харчової промисловості у Херсонському районі.

Через російську агресію 6 людей дістали поранення.

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