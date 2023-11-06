Навіщо росіяни на фронті вчать українську мову. Про це розповів військовий

Військовий Павло Вишебаба розповів, навіщо росіяни на фронті вчать українську мову.

Як передає НСН, військовий Павло Вишебаба розповів в інтерв’ю 24 Каналу, що ворог навіть залучав людей, які говорили українською по рації. Тому згодом наші воїни не мали певності: по той бік міг бути росіянин, а міг і завербований мешканець так званих “ЛНР” і “ДНР”.

Навіщо росіяни на фронті вчать українську мову

Вишебаба каже, що це протягом перших двох місяців повномасштабної війни українськомовного ворога неможливо було зустріти.

Зараз вже такі є, бо вони розуміють: для нас мова є маркером, тому і взяли нашу зброю собі на озброєння. Ми натомість вже не так довірливо ставимося навіть до тих, хто говорить українською. Адже це також може бути ворог, завербований і навчений української, заявив військовий.

І додав, що зараз перевірки типу “скажи “паляниця” – вже не актуальні. Адже щелепу росіянина можна навчити говорити “паляниця”.

Хто такий Павло Вишебаба

Павло Вишебаба — солдат ЗСУ, український музикант та екоактивіст. Він є лідером гурту One Planet Orchestra, у складі якого записав два альбоми, співзасновником громадської організації «Єдина Планета» та учасником кампанії «ХутроOFF», активний борець проти хутрового виробництва в Україні.

Зараз Павлу 37 років. Він народився в місті Краматорськ, Донецької області. Брав активну участь у Революції гідності. Після повалення режиму Януковича, 1,5 року працював у пресслужбі Кабінету міністрів України, займаючись міжнародною комунікацією та зв’язками між міністерствами.

Наразі Павло служить у 68-й єгерській бригаді.

Ще новини України: Український аналог «шахедів» – Укроборонпром запустив виробництво нових ударних безпілотників