Український аналог «шахедів» Укроборонпром запустив виробництво нових ударних безпілотників

Державний концерн «Укроборонпром» розпочав виробляти український аналог «шахедів» – в Україні запустили серійне виробництво нових ударних далекобійних безпілотників.

Про це заявив генеральний директор держконцерну Герман Сметанін, передає НСН з посиланням на його інтерв’ю Економічній правді.

Технічні та функціональні характеристики вітчизняних дронів вищі, ніж в іранських аналогів типу Shahed. Дрони вже виробляються серійно, зокрема, в кооперації з іноземними партнерами.

За словами Сметаніна, максимальна дальність бойового вильоту нового БПЛА складає 1000 км.

“Де саме я розповідати не буду з міркувань безпеки. Головне, що вони літають і вибухають, а Сили оборони їх замовляють”, зазначив гендиректор «Укроборонпрому».

Також Сметанін розповів, що українська сторона має й аналог баражуючого боєприпасу Shahed, і потужніші моделі з більшою дальністю бойового вильоту.

“В Україні багато державних та приватних виробників. У нас є аналог «шахеда», а є і більш потужні моделі, бо «шахеди» так далеко не літають. Ми зараз зосередились на виробництві більш складних та дорогих проєктів з високими характеристиками”, пояснив він.

Крім того, Сметанін запевнив, що «Укроборонпром» допомагає приватним фірмам масштабувати розробки FPV-дронів. Для цього було підписано ліцензійні угоди з трьома великими компаніями з виробництва БПЛП.

“У нас є люди, приміщення, нам завозять компоненти і ми виробляємо. Ми допомагаємо масштабувати розробки всім, хто до нас звертається”, заявив Сметанін.

Нагадаємо, раніше «Укроборонпром» анонсував появу на озброєнні ЗСУ боєприпасу, який здатний уражати цілі на відстані до 1000 км, та мають вагу близько 75 кілограмів. Повідомлялося проведення випробувань такого БПЛА.

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