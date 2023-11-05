ЗСУ готують масштабну зимову атаку дронів-камікадзе – Генштаб

Українські війська готують масштабну зимову атаку дронів-камікадзе по території ворога.

Як інформує НСН із посиланням на РБК-Україна, про це заявив бригадний генерал Сергій Баранов в ексклюзивному матеріалі Independent.

За його словами, атаки дронів ЗСУ “завдадуть чимало проблем” росії в найближчі кілька місяців.

Повідомляється, що під ударом опиняться тимчасово окупований Крим та багато регіонів росії.

“Ми маємо намір отримати вигоду з досвіду, накопиченого нами за попередні роки, і використовувати безпілотники, щоб завдати нищівного удару по росіянах, коли бойові дії будуть набагато статичнішими”, сказав Баранов.

Він також зазначив, що Україна цими ударами має намір закріпити “значні успіхи” останніх тижнів, коли було вражено багато найважливіших військових об’єктів в окупованому Криму та містах рф.

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