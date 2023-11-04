ГУР підтвердило інформацію про влучання у Керчі – що відомо

В українській розвідці підтвердили інформацію про влучання у Керчі в анексованому Криму.

Відомості про удар виданню Громадське підтвердило джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони, передає НСН.

Там додають, що є влучання, однак вся інформація уточнюється.

Низка місцевих Telegram-каналів, зокрема «Крымский ветер», пишуть, що на суднобудівному заводі в Керчі є попадання в малий ракетний корабель проєкту 22800 «Каракурт», що будується.

На відео від очевидців видно, що в районі заводу і досі триває пожежа.

Вибухи в Керчі пролунали під вечір 4 листопада. На відео від місцевих видно, як ракети летять над містом з характерним звуком працюючого реактивного двигуна.

Окупаційна влада Криму заявляла, що російська ППО працювала в районі суднобудівного заводу ім. Бутоми. Мовляв, частина уламків збитих ракет упала на територію одного із сухих доків. Постраждалих, як стверджується, немає.

Йдеться про одне з найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі. Завод відомий як будівельник військових фрегатів. За даними «Крим.Реалії», у 2020 році завод розпочав будівництво авіаносних кораблів для флоту росії.

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