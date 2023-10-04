Кримський міст може не дожити до другої річниці жовтневого вибуху – подробиці

Отримавши досвід успішної атаки на Кримський міст, українські військові можуть повністю зупинити рух цієї споруди протягом наступних 12 місяців. Про це повідомляє “Новини Live”, передає НСН.

Кримський міст може не дожити до другої річниці жовтневого вибуху

Прогнозуючи майбутнє мосту, який поки що пов’язує окупований Крим із Російською Федерацією, військовий експерт Дмитро Снєгирьов зазначив, що дуже важливим у цьому питанні є модернізація вітчизняних ракетних систем, зокрема йдеться про “Нептун”.

“Крім того, інформація про перенесення частини виробничого процесу — і ракетного, скоріш за все, також — за межі України означатиме, що наша армія невдовзі отримає достатньо вітчизняної зброї”, — підкреслив експерт.

І ця зброя, на думку Снєгирьова, також буде використана проти Кримського мосту.

Кримський міст може припинити свою роботу

Тож є усі підстави вважати, що після пристрілки, яка мала місце за час першого року після жовтневого вибуху, українська армія може перейти до знищення принаймні частини Кримського мосту, що припинить його існування як логістичної складової.

“Причому для цього можна і не влучати у опори, а бити по полотну — звісно, для цього потрібно щонайменше чотири точні удари, але такий варіант є”, — пояснив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, уранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту, що з’єднує Росію та окупований півострів, стався вибух, який спровокував пожежу. Людей припинили пускати на дорожню споруду.

У ГУР згодом заявили, що Кримський міст, який постраждав на початку жовтня 2022 року, буде зруйновано. За словами керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, ця конструкція нікому не буде потрібна.

17 липня уже 2023 року під ранок на Кримському мосту знову стався вибух. Внаслідок атаки української ракети обвалився один із прольотів мосту.

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