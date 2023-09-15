На Керченському мосту залізничний і автомобільний рух повністю не припинено, але перекидання ворожої техніки і особового складу значно затрималося і ускладнилося після пошкодження мосту. Про це під час брифінгу в Медіацентрі України-Украінформ зазначила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк, передає НСН.

Через “втому” Керченського мосту росіяни перевозять вантажі десантними суднами

Як раніше було відомо, 1 вересня була здійснена чергова атака морським безпілотником на Кримський міст. Російські окупанти часто перекривають рух мостом через Керченську протоку, оскільки конструкція ненадійна і не витримує навантаження.

«Воно (сполучення – ред.) здійснюється за спеціальним графіком, дуже виважено, дуже обережно, оскільки потужності самого мосту як технічної конструкції суттєво підірвані і не можуть використовуватись, він не може використовуватись в повноцінному режимі. Саме тому його постійно ставлять, як я називаю, на «режим провітрювання» – то закривають, то відкривають, і дуже багато заходів навколо проводиться щодо його захисту і ремонту. Повноцінного автомобільного сполучення там також немає, він працює в реверсному режимі дуже обережно, ретельно проводяться заходи контролю перед тим, як заїжджає будь-яка автівка на міст», – повідомила Гуменюк.

За її словами, управлінські заходи окупантів затримують роботу мосту і не дають йому повністю реалізувати свій потенціал.

«Вони змушені зараз використовувати альтернативні способи – це поромна переправа і в тому числі за допомогою великих десантних кораблів намагаються перевозити вантажі, але й тут природа проти, море на нашому боці, воно потужно штормить. Зараз такий період, що дуже рідко видається погода, яка сприяє таким перевезенням. Тому можна підсумувати, що логістика ворога уповільнена, не відповідає вимогам бойової роботи і в зв’язку з цим вони мають досить суттєві складнощі», – наголосила Гуменюк.

Вона підтвердила, що противник намагається максимально використовувати наземні шляхи, однак партизанський рух та вогневий контроль Сил оборони також ускладнюють логістичні можливості ворога.

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