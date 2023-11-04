Росіяни хочуть провести на ЗАЕС аварійні навчання – гендиректор МАГАТЕ

Окупаційна влада Запорізької АЕС планує вперше після захоплення електростанції на початку березня 2022 року провести аварійні навчання. Вони мають пройти вже цього місяця. Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, передає НСН.

Росіяни хочуть провести на ЗАЕС аварійні навчання

«Протягом останнього тижня експерти МАГАТЕ продовжували здійснювати обхід станції, відвідавши сховища «свіжого» палива, аварійні дизель-генератори енергоблока №1, відкритий розподільчий пункт 750-кіловольтної лінії електропередачі, центральний склад та тимчасовий центр аварійного реагування. Їм було повідомлено, що на листопад заплановані аварійні навчання, перші від початку конфлікту», – йдеться у повідомленні.

Після закриття корпусу реактора енергоблока №3 минулого місяця, який залишався відкритим після проведення технічного обслуговування у 2022 році, керівництво АЕС поінформувало експертів МАГАТЕ, що «зараз тривають гідравлічні випробування парогенераторів енергоблока, які завершаться на вихідних, після чого будуть проведені випробування на первинному та вторинному контурах охолодження».

Експертам МАГАТЕ підтвердили, що після завершення гідравлічних випробувань енергоблок №3 буде перебувати в «холодному» стані.

Крім того, окупаційне керівництво ЗАЕС не планує перезапускати жоден з енергоблоків, чотири з яких перебувають у «холодному» і два – в«гарячому» резерві для вироблення пари для різних функцій ядерної безпеки та опалювання Енергодара в зимовий період.

В МАГАТЕ наголосили, що агентство «продовжує приділяти пильну увагу технічному обслуговуванню на майданчику, при цьому обслуговування обладнання, необхідного для безпеки станції, викликає занепокоєння».

«Зменшення кількості обслуговуючого персоналу на станції та обмежена наявність усіх необхідних запасних частин можуть вплинути на роботу систем безпеки. Вкрай важливо, щоб усе необхідне технічне обслуговування виконувалося», – наголосив Гроссі.

Крім того, він вказав, що команда МАГАТЕ «продовжує подавати запит щодо надання доступу на дахи реакторних установок 1, 5 і 6 після того, як в останні місяці вони змогли потрапити на ці ділянки трьох інших блоків ЗАЕС».

«Експертам МАГАТЕ також потрібен доступ до всіх шести машинних залів. Однак 27 жовтня їм було надано лише частковий доступ до машинної зали реакторного блоку №2 після того, як раніше того ж місяця вони отримали аналогічний обмежений доступ до машинних залів енергоблоків №1 та №4», – йдеться у заяві.

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