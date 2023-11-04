Вибухи в Криму 4 листопада окупанти кажуть, що уламки ракет впали на територію сухого доку в Керчі

Ввечері 4 листопада пролунали вибухи в Криму. Окупаційна влада заявила про роботу сил протиповітряної оборони над суднобудівним заводом у Керчі.

Як передає НСН, про це заявив окупаційний «глава» Криму сергій аксьонов.

За його словами, російська ППО працювала в районі суднобудівного заводу ім. Бутоми в Керчі. Мовляв, частина уламків збитих ракет упала на територію одного із сухих доків.

Постраждалих немає, запевняє аксьонов.

Йдеться про одне з найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі. Завод відомий як будівельник військових фрегатів.

У мережі публікують відео, на якому, як стверджується, видніється дим у районі Керчі.

Також так званий “губернатор” Севастополя михайло развожаєв заявляв про димову завісу в Севастопольській бухті.

“Дим у районі Севастопольської бухти – це військові використовують табельні засоби маскування”, написав він.

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