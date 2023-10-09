В окупованому Криму різко зростають антиросійські настрої. Про це свідчать невтішні для кремля результати соціологічних досліджень, проведених на замовлення адміністрації російського диктатора путіна на окупованому українському півострові. Повідомляє Центр національного спротиву, передає НСН.

В Криму зростають антиросійські настрої – в чому причина

Московські куратори незадоволені рівнем підтримки влади рф мешканцями тимчасово окупованого Криму. Згідно з останніми результатами соціологічних досліджень, які замовляла адміністрація путіна, на півострові різко зростають антиросійські настрої.

Через що очільник окупаційної адміністрації Криму сергій аксьонов мав неприємну розмову з кремлівськими кураторами. Сам аксьонов на свій захист надав «аналітичну» доповідь в москву щодо причин зростання антиросійських настроїв. Ключовою проблемою він виділяє економічну. Зокрема вплив західних санкцій, що понесло за собою зростання цін в аптеках та на товари першої необхідності.

«Та фактично, ключовою проблемою є переорієнтування ресурсів півострова на забезпечення військових потреб ЗС рф. Наприклад, дефіцит окремих найменувань ліків пов’язаний з тим, що в першу чергу медичне забезпечення надається пораненим росіянам у шпиталях», – зауважують у Центрі.

Також на півострові фіксується суттєвий дефіцит робочої сили через мобілізацію чоловічого населення. Наприклад у сільськогосподарському секторі, дефіцит робочої сили складає 77%.

Цап відбувайлом цього разу став так званий міністр енергетики та палива Криму ігор корінь, який днями подав у відставку. Саме на нього аксьонов покладає відповідальність за зростання цін на паливо, а відповідно й ціни на товари першої необхідності.

“Український рух спротиву продовжить ускладнювати життя місцевим колаборантам та гауляйтерам. Ті злочини, які ви чините щодо українського населення на українській землі – не будуть пробачені й кожен зрадник та загарбник понесете справедливе покарання”, – йдеться в повідомленні.

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