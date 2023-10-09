Суддя, яка їздила в окупований Крим, отримуватиме пожиттєво 100 тисяч щомісяця з бюджету України

Суддя, яка їздила в окупований Крим і має сестру-колаборантку на півострові, отримуватиме пожиттєво 100 тисяч щомісяця з бюджету України. Про це пише Слідство.інфо, передає НСН.

Зазначається, що Вища рада правосуддя відправила суддю Верховного Суду Валентину Сімоненко у відставку, яка передбачає пожиттєве утримування на суму близько 100 тисяч гривень щомісячно. При цьому відомо, що суддя їздила в Крим після його анексії Росією, а її чоловік продовжував співпрацю з адвокаткою-зрадницею на півострові. Також суддя висловлювалася проти судової реформи та електронного декларування.

Валентина Сімоненко пішла у відставку з 31-річним стажем з посади судді Верховного Суду. Суддя у 2017 році була визнана Громадською радою доброчесності (ГРД) такою, що не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики.

До такого висновку ГРД прийшла, зокрема, через те, що в окупованому Криму живе її рідна сестра — Жанна Курило. ГРД вважає її рідною сестрою через те, що вона та Валентина Сімоненко у дівоцтві мали прізвище Савраніна й по батькові вони обоє Миколаївни.

На момент перевірки Валентини Сімоненко ГДР її сестра працювала в органах окупаційної влади Севастополя на посаді начальниці відділу законодавчої техніки і систематизації законодавчого апарату законодавчого зібрання міста Севастополя.

Сімоненко має не тільки сестру в Криму, а ще й відвідувала півострів після анексії Росією — 28 червня й 20 листопада 2014-го.

Суддя Сімоненко пов’язана з Кримом через її чоловіка (нині колишнього) — Сергія Сімоненка. Він заснував в окупованому Севастополі Адвокатське об’єднання «Сімоненко и Партнери», яким керує Світлана Бикова. Жінка зареєструвалася одночасно адвокаткою на підконтрольній території України та в окупованому Криму.

«Таким чином, є підстави припускати, що керівник Адвокатського Об’єднання «Сімоненко и Партнери», засновником якого є чоловік (Валентини Сімоненко, — ред.) Сімоненко Сергій Олександрович, Бикова Світлана Вікторівна здійснює адвокатську діяльність на тимчасово окупованій території України згідно з законодавством країни-агресорки — Російської Федерації», — пишуть у своєму висновку ГРД.

Цікаво, що між Сергієм Сімоненком і Світланою Биковою є зв’язок не тільки через це адвокатське об’єднання. Наприклад, Бикова є керівницею підприємства «Фірма Еталон-С». Ця компанія зареєстрована за однією адресою з трьома іншими фірмами, серед засновників та учасників яких є чоловік судді.

Сергій Сімоненко зберіг ділові відносини після окупації Криму з вже російською адвокаткою Биковою, поки його дружина Валентина Сімоненко була на посаді судді.

За інформацією ГРД, суддя Сімоненко дискредитувала ідею електронного декларування. Вона пов’язувала пограбування судді Вищого господарського суду України з тим, що він подав електронну декларацію. Також суддя виступала проти судової реформи.

Попри скандальні заяви, зв’язок з Росією, Сімоненко залишилася суддею, потрапила до Верховного Суду і пішла 3 березня 2023 року у відставку. Тепер держава зобов’язана їй вже як судді у відставці щомісяця пожиттєво виплачувати близько 100 тисяч гривень з бюджету.

Раніше журналісти зі «Слідства.Інфо» дослідили список суддів, яких Вища рада правосуддя відправила у відставку. Можливість піти у відставку після 20 років служіння державі передбачена лише для тих, хто не брав хабарів, судив чесно і тих, хто не має відкритих дисциплінарних проваджень. Розмір пожиттєвої виплати залежить від стажу судді та його зарплатні. У середньому судді отримують майже 100 тисяч гривень щомісяця.

Журналісти виявили, що за 2023 рік у відставку пішло 168 служителів Феміди, багато з яких мають сумнівну репутацію. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну держава витратила на пенсії суддів понад 5 мільярдів гривень.

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