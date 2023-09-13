Суддя, який побив і подряпав колегу, пожиттєво отримуватиме 100 тисяч з кишень українців. Цю захоплюючу історію розповідають журналісти Слідство.Інфо. А її герой – суддя Полтавського апеляційного суду Василь Маліченко, передає НСН.

Журналісти-розслідувачі повідомляють, що Вища рада правосуддя відправила суддю Полтавського апеляційного суду Василя Маліченка у відставку, яка передбачає пожиттєве утримування на суму близько 100 тисяч гривень щомісячно. Маліченко прославився тим, що жив у нарадчій кімнаті свого суду, побив колегу, коли той хотів зайти в цю нарадчу кімнату, та брехав у деклараціях.

Василь Маліченко пішов у відставку з 17 роками чистого стажу з посади судді Полтавського апеляційного суду. У 2017 році хотів стати суддею у Верховному Суді, через що його перевіряла Громадська рада доброчесності. Під час перевірки ГРД виявила факти, які свідчать, що Маліченко не місце у Верховному Суді.

Так, зокрема, суддя у своїй декларації доброчесності зазначав, що не використовував свого статусу для отримання будь-якої вигоди. Але ГРД дізналося, що це не правда — бо з 2010-го по 2011-й рік Маліченко жив у нарадчій кімнаті суду, де він працював. До цієї кімнати судді йдуть, щоб зважити усі «за» і «проти» перед винесенням свого рішення, але через Маліченка судді втратили важливе місце для своєї роботи. До цього ж Маліченко під час проживання у суді «використовував електроенергію та інші ресурси, які оплачувалися за державний кошт».

Аби вирішити проблему із відсутністю нарадчої кімнати, Маліченко видав наказ про ліквідацію кімнати для арештованих й створення на її місці нової нарадчої кімнати. Маліченко тоді мав повноваження це зробити, бо був виконувачем обов’язків голови суду. А от на що точно не було повноважень у судді — так це на побиття свого колеги, коли той хотів зайти до нарадчої кімнати.

Василь Маліченко, за словами цього судді, підбіг до нього, почав його фізично тримати, наніс удар ногою і подряпав обличчя. При цьому суддя був у мантії і з нагрудним знаком, — пише у своєму висновку ГРД

Василь Маліченко під час співбесіди з представниками ГРД сказав, що на нього не скаржились в правоохоронні органи за будь-які прояви насилля. Він збрехав, бо суддя, якого побив Маліченко подав заяву до поліції, й на місце бійки приїжджали поліцейські.

У судді Маліченка були проблеми не тільки з поліцейськими, колегами, а й з подачею декларацій. У 2016 році суддя декларував, що має чотири земельні ділянки загальною площею 126 070 м.кв. Однак, у декларації за 2015 рік ці земельні ділянки зазначено не було.

Також у декларації за 2015 рік Маліченко не вказав квартиру площею 54 м кв., яка належить за правом власності сину судді.

У висновку ГРД є цитати з листів від інших людей, які розповідають про можливі факти недоброчесності Василя Маліченка. Наприклад, в одному листі йдеться про те, що суддя затягував справи щодо адміністративних правопорушень, зокрема, справ щодо водіїв, які керували автомобіль п’яними.

Колегія під головуванням Маліченка затвердила домашній арешт для 48-річного ґвалтівника, жертвами якого стали власна донька та 9-річна онука його співмешканки. Інший член колегії суддя Оксана Корсун була категорично проти такої м’якості та написала окрему думку. Зараз ґвалтівник уже засуджений до 7 років, — писав до ГРД полтавський журналіст-розслідувач Ігор Гавриленко

Ще Ігор Гавриленко розповідав про те, що Маліченко скасував відсторонення від посади підозрюваної у хабарництві керівниці райвідділу Держгеокадастру попри те, що вона чинила тиск на свідків. Також Гавриленко писав, що Маліченко входив до складу колегії, яка у 2016 році випустила з СІЗО без жодних обмежень Валерія Павлишина — «смотрящего» за Полтавою, лідера злочинної групи, яка займалася грабежем та розбоєм.

100 тисяч – пожиттєве утримання від держави

Попри це все, суддя залишився на своїй посаді та спокійно пішов у відставку 9 травня 2023 року. Тепер держава зобов’язана Маліченку вже як судді у відставці пожиттєво щомісяця виплачувати близько 100 тисяч гривень з бюджету.

Раніше журналісти «Слідства.Інфо» дослідили список суддів, яких Вища рада правосуддя відправила у відставку. Можливість піти у відставку після 20 років служіння державі передбачена лише для тих, хто не брав хабарів і судив чесно. Розмір пожиттєвої виплати залежить від стажу судді та його зарплатні. У середньому судді отримують майже 100 тисяч гривень щомісяця.

Журналісти виявили, що за 2023 рік у відставку пішло 168 служителів Феміди, багато з яких мають сумнівну репутацію. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну держава витратила на пенсії суддів понад 5 мільярдів гривень.

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