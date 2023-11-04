В Офісі президента після інтерв’ю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для Economist порадили військовим не коментувати ситуацію на фронті на публіку

Про таке сказав заступник керівника ОП Ігор Жовква в етері телемарафону.

Про це розповідає НСН з посиланням на hromadske.ua

«На місці військових я б, напевно, найменше, що б робив — це б коментував для преси, для відкритої публіки те, що відбувається на фронті, те, що може відбутися на фронті, якісь варіанти», — сказав він.

На його думку, так «ми полегшуємо роботу агресору».

«Я впевнений, що все дуже уважно [росіянами] прочитано, занотовано, зроблено висновки. Якщо ми так якимось чином досягнемо успіхів — можливо, це дуже глибокий стратегічний задум. Але мені, чесно кажучи, дуже дивно», — додав Жовква.

Заступник керівника ОП заявив, що після виходу згаданої колонки до нього телефонував «один із керівників кабінетів лідерів».

«Полегшуємо роботу агресора» – військовим порадили не коментувати ситуацію на фронті після інтерв’ю Залужного

«І вони просто в паніці мене запитують: “А що доповідати моєму лідерові? Ви дійсно в глухому куті?”. То ми цього ефекту намагаємось досягти цією статтею?» — стверджує Жовква.

Що Залужний сказав в інтерв’ю?

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю Economist за 1 листопада розповів про ситуацію, яка склалася на фронті через понад півтора року повномасштабної війни.

Він, зокрема, заявив, що російсько-українська війна переходить на етап «позиційної» зі статичними та виснажливими боями. Це дозволить росії відновити свою військову міць. Щоб «вирватися з цієї пастки», Україні потрібна перевага в повітрі та на суші.

Також, на думку Залужного, необхідно розширити категорії громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію. Тому слід зосередитися на сучасному командуванні й управлінні, щоб Україна могла ефективніше за росію ухвалювати рішення на полі бою.

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